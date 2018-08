Nu nog een mooie economische, financiële en misschien ook wel militaire deal tussen VS en China zou helemaal mooi zijn:

Asian markets cheer U.S.-Mexico trade deal https://t.co/mbCzBrR65o — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 augustus 2018

Records weer op Wall Street - de Dow Jones is de enige uitzondering - met de Nasdaq boven 8000 en de S&P 500 op randje 2900. Over de kracht van de bullmarket gesproken: de Nasdaq-top uit 2000 boven 5000 gold als onneembaar. De index staat er nu dik boven en is nog veel goedkoper ook.

Grappig eigenlijk dat er dagelijks wel hele roedels krach- en bubbelroeperts voorbijkomen — nu ik het zeg, waar zijn ze gebleven? — maar er zijn nooit Dow Jones 100K en S&P 500 10K buikschuiverts. Terwijl de markten per saldo al vier eeuwen maar één richting kennen. Iemand een verklaring?

Enfin, het is de dag van de beursnieuwelingen op het Damrak, want zowel B&S (hier), als Alfen (hier), als Envipco (hier) hebben H1-cijfers. DPA (hier) doet al wat langer dienst op het Damrak en vindt u hier. Ik ken de nieuwe fondsen niet goed genoeg om er nu al wat zinnigs over te kunnen zeggen.

Hm, over de dollar mekkeren is wel een beginnersfoutje, B&S. Aegon krijgt een douw van $97,5 miljoen van de SEC, maar dat komt niet als een verrassing en het geld had het concern al gereserveerd. Marktbreed openen we rustig. Een goedkopere dollar is nog de meest opvallende beweging.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:07 DPA boekt fors hogere omzet

07:47 Commercieel directeur KPN vertrekt

07:47 Alfen haalt meer omzet uit buitenland

07:40 Kregting weg als commissaris bij Ordina

07:39 Zwakke dollar zit groei B&S dwars

07:38 'Investeerder helpt bij uitrol SFR-netwerk'

07:23 Atrium koopt Pools winkelcentrum

27 aug Deal met Mexico zet Wall Street hoger

27 aug 'Toyota breidt deal met Uber uit'

27 aug Buffett steekt geld in Indiaas fintechbedrijf

27 aug Dalende omzet voor Envipco

27 aug Amerikaanse schikking voor Aegon

27 aug Benoeming NIBC-commissarissen goedgekeurd

27 aug Deal Arcelor over verwerken bijproducten

Analistenadvies luidt:

Vopak: naar €40 van €36 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 DPA Group Q2-cijfers

08:00 B&S Group Q2-cijfers

08:00 Alfen Q2-cijfers

08:45 Frankrijk consumentenvertrouwen aug 98

08:45 Frankrijk BBP Q2 0,2% QoQ

10:00 Italië consumentenvertrouwen aug 115,9

16:00 VS consumentenvertrouwen aug 126,2

En dan nog even dit

Vandaar die techrally gisteren?

AMD leads chip stock rally in longest winning streak since 2016 https://t.co/EPyHaReySg — Bloomberg Markets (@markets) 28 augustus 2018

Geen dag zonder Tesla, letterlijk:

Tesla's U-turn puts it back at square one on cash https://t.co/DI2uWojkBS — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 augustus 2018

De auto-industrie is volop in beweging, zoals dat zo mooi heet.

Toyota and Uber will partner to develop self-driving cars in a bid to catch up to rivals – source https://t.co/46BHqJdfAF See more @Reuters coverage on the future of autos: https://t.co/9YdZYqh5Ov #Charged — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 augustus 2018

U ziet het al bij de winkels en in de horeca aan al die personeelstekorten. Die zaken gaan minder draaien en zo komt er na economische hoogtij vanzelf weer #vulverderzelfmaarin

Markets may be signaling rising recession risk: Fed study https://t.co/S2UAI2nsUJ pic.twitter.com/Lva36jgidF — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 augustus 2018

Nog meer minder:

Early indicators show China's economy weakening again in August https://t.co/qQPwOGWgRZ — Bloomberg Markets (@markets) 28 augustus 2018

Wat heet Il Maestro gedaan?

Eens kijken wat de beurs daar doet. Geen idee eerlijk gezegd:

India’s economy is staying on course to becoming the fastest-growing major economy this year https://t.co/Uc7ILhG16g — Bloomberg Markets (@markets) 28 augustus 2018

Tot slot:

Three-quarters of companies aren't diving into Blockchain https://t.co/oeFG5TbGHp — Bloomberg Markets (@markets) 28 augustus 2018

