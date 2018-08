TA: Aandelen, rente en valuta kiezen richting

De beurzen reageren opgetogen op de gematigde toon van FED voorzitter Jerome Powell, die vorige week aangaf dat er geen enkele reden is om het verkrappende monetaire beleid te wijzigen.

De valutamarkten verwachten dat de rente in de VS langzaam verder zal oplopen. De FED, die de rente stapje voor stapje optrekt, noemt dit passend, gezien de huidige ontwikkeling van de Amerikaanse economie.

Overigens is president Donald Trump de laatste tijd erg kritisch op het rentebeleid van Powell. Dit kan dus nog wel een ruzietje worden, wordt vervolgd.

Ik heb op deze plaats eerder al aangegeven dat de Amerikaanse economie prima op koers ligt, o.a. in mijn bijdrage van vorige week donderdag Trump's Bullmarkt is Alive and kicking. De VS, dus Wall Street, is leading over de rest van de wereld.

Europa zal de euforie van Wall Street, waarschijnlijk met een vertraging van enkele maanden, wel overnemen. Overigens breekt ook bij ons het zonnetje weer door, ondernemers in Duitsland zijn thans weer wat optimistischer dan de voorgaande maanden, volgens de Ifo-index die het Duitse ondernemersvertrouwen meet.

Aandelen, rente en valuta

Hoe dan ook, de markten kiezen richting, we zien de volgende ontwikkelingen:

Op Wall Street was het reden voor een klein feestje, zowel de S&P als de Nasdaq staan op een nieuwe recordstand.

De euro veerde stevig op, breekt nu het steile dalende trendje.

De Amerikaanse 30-jaars rente gaf opvallend genoeg geen krimp, maar zakt al een tijd.

De AEX koerst af op de horde 576,90.

AEX loopt verder op

Ik begin met de AEX: het herstel zet door en de correctieve fase van de voorgaande weken wordt overtuigend achter zich gelaten. De Nederlandse beurs vormt tevens een hogere bodem, iets boven steun 543,87 (gevormd op 27 juni). De verkoopdruk verdampt en een periode van winstnemingen wordt loopt ten einde.

Het huidige technisch herstel is redelijk sterk en kan de AEX naar weerstand 576,90 (gevormd op 27 juli) brengen, een opwaartse uitbraak erboven is mogelijk. Een doorbraak van deze horde is nodig om een wat duurzamere verbetering aan te geven. Hierna kan de AEX de rally richting 600-609 vervolgen.





Records op Wall Street

De S&P 500 index begin de nieuwe beursweek gisteren op een nieuw koersrecord, nu het vorige all-time-high van januari rond wordt gebroken. De S&P 500 index verbetert hiermee, overigens is de uitbraak boven weerstand 2.872,87 (gevormd op 26 januari) nog nipt.

Na een overtuigende uitbraak boven weerstand 2.872,87 wordt 3.300 het volgende opwaartse koersdoel. Een uitbraak komt eraan.





Tech op koers

De Amerikaanse technologiebeurs, Nasdaq Composite index, is met een gap (koershiaat) door het all-time high rond 7.933,31 gebroken. De Nasdaq breekt door deze top van op 25 juli, maar in tegenstelling tot bij de grote broer (S&P500) is de uitbraak hier wel overtuigend.

De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen, wat op een verbetering duidt. Het technische beeld trekt pas echt aan indien de weerstand 7.933,31 (gevormd op 25 juli) definitief wordt gebroken, daarna wordt 9.200 het volgende opwaartse koersdoel.



Amerikaanse rente zakt verder weg

De Amerikaanse 30-jaars rente geeft al een tijd lang een koersverloop weer tussen steun 2,93 (gevormd op 13 juli) en weerstand 3,23 (gevormd op 13 juli 2015).

Omdat er binnen deze bandbreedte lagere koerspieken te zien zijn, zien we neerwaartse druk. Dus is een verdere daling niet uitgesloten.



Euro/dollar verbetert

De EUR/USD koers laat een stevig herstel zien, waarbij de dalende trend wordt verlaten. Ook klimt de euro wseer boven de bodems van mei, juni en juli, waarmee de eerdere uitbraak wordt geneutraliseerd. De EUR/USD heeft de dalende trend gebroken, hetgeen enige verbetering weergeeft.

Zolang er nog geen hogere toppen en bodems worden gevormd, adviseren we voorzichtig te blijven. Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand 118,11 (gevormd op 8 juni) wordt gebroken.





Conclusies

• Zowel de S&P als de Nasdaq zetten, met nieuwe all-time-highs, de uptrends voort.

• De euro breekt het steile dalende trendkanaaltje.

• De Amerikaanse 30-jaars rente zakt verder weg.

• De AEX koerst richting het hoogste punt van dit jaar.