Slot: All time high nadert!

De AEX is met een winst van 0,7% voor de vijfde dag in zes handelsdagen hoger gesloten. De AEX-herbeleggingsindex is met een stand 1876 punten haar all time high van 1901,90 punten tot op 1,3% genaderd.

Het zou mij niet verbazen dat het deze week al gaat lukken. Het sentiment is goed, de economie draait lekker en het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers stijgt weer. Al kan dat laatste natuurlijk zomaar weer de andere kant op draaien.

Minpuntje is dat we de Duitsers (+1,2%) en Fransen (+0,9%) vandaag niet kunnen bijhouden. Hierover hoeft u niet te treuren, want onze oosterburen staan op een onoverbrugbare achterstand van 9,5% dit jaar. Year to date staat de AEX-herbeleggingsindex immers op een winst van 6,7%, daar waar de DAX 2,8% in de min staat.

Overigens kan de kurk in de VS gewoon weer van de fles. De Nasdaq is door de 8000 punten geschoten en noteert daarmee voor de zoveelste keer op rij dit jaar een nieuwe all time high. De S&P500 doet hetzelfde kunstje en gaat door de top van 1273,99 punten heen, die op 26 januari werd neergezet.

Op naar renteland. Het is risk-on op de financiële markten, waardoor de vergoedingen op staatsleningen van de sterkere eurolanden met drie basispunten oplopen. Al met al zijn het geen schokkende bewegingen. Daar komt bij dat de Nederlandse overheid ruim vijf keer minder rente hoeft te betalen dan het grote land aan de Westkust.

Wessanen

Wessanen (-0,5%) doet vandaag niet mee aan het feestje. Toch heb ik mij voorgesteld om een keer niet negatief te praten over het bedrijf. Toegeven, dat is vrij lastig, zeker als we kijken naar de waardering van het aandeel, maar toch ga ik een poging wagen.



Dit jaar mag Wessanen weliswaar een bleeder zijn, maar op de lange termijn heeft het aandeel het heel behoorlijk gedaan. Als u precies vijf jaar geleden €100 stak in het het voedingsconcern, krijgt u daar nog altijd meer dan €430 voor terug. Eenzelfde investering in een mandje midcap aandelen levert nu ongeveer €166 op. Wie het laatst lacht......

Brede markt

Met een winst van 0,7% doet de AEX het beduidend minder goed dan de overige Europese indices. De DAX is de uitschieter met een winst van 1,2%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omlaag en noteert 11,30 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het groen. De Nasdaq is met een winst van 0,9% door de 8000 punten gegaan.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,167 ten opzichte van de dollar. De rally van de afgelopen week in de Europese munt zet lekker door. Vanochtend noteerde het valutapaar nog onder de 1,16.

De rentes op tienjaarsleningen gaan in een brede lijn omhoog.

Olie: WTI (+0,2%) en Brent (+0,4%) stonden vanochtend nog in de min, maar hebben dit om weten zetten in een mooie plus.

Goud (+0,3%) stijgt mee dankzij een zwakke dollar.

Het Damrak

Het kan natuurlijk niet anders dat Altice (+3,0%) vandaag de topper van de dag is.

De (volatiele) chipaandelen gaan uitstekend vandaag. ASML (+2,1%) gaat al lekker, maar Besi gaat er met een plus van 7,3% dik overeen. Kempen die vandaag bekendmaakte het koopadvies te handhaven, zou hiervoor zomaar de oorzaak kunnen zijn.

De defensieve havens, Royal Dutch Shell, Heineken, Ahold en Relx kunnen het tempo vandaag niet bijbenen.

ASR (-0,7%) is een opvallende achterblijver. Woensdag komt de verzekeraar met tweedekwartaalcijfers.

OCI (+3,6%) gaat lekker vandaag. Belangrijk nieuws is er echter niet

Takeaway.com (+2,6%) zet wederom een nieuwe all time high neer.

Bouwer BAM (-1,6%) heeft weleens betere dagen gekend.

Fugro (-1,6%) ligt beroerd met dank aan een adviesverlaging van Alpha Value.

Beleggers hebben veel vertrouwen in de cijfers van B&S Group (+5,4%). Morgen is het zover en weten we meer over het bedrijf. Oja, er staat ook even een all time high op het bord.

Basic-Fit (+1,2%) kruipt ook weer richting nieuwe records.

Vastned Retail (-1,1%) ligt de laatste paar maanden erg zwak. Vandaag is het niet anders.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €23 van €21 (hold) - Independent Research

ABN Amro: maar add van hold en naar €28 van €26 - DeGroof Petercam

Besi: naar €30 van €35 (buy) - Kempen

ICT: naar €15.50 van €15 (accumulate) - NIBC

Euronext: naar outperform van marketperform en naar €63 van €62 - KBW

Fugro: naar afbouwen van opbouwen (€12,10) - Alpha Value

De dag van morgen