Update 10:00 uur: Waar blijft de loongolf?

Nou, dan maak ik die grafiek zelf wel, Rabobank:

Snelle sigarendoosresearch leert dat sinds 1990 (verder gaat CBS loondata niet terug) kapitaal lucratiever was dan arbeid. Herbelegde #AEX leverde bijvoorbeeld ruim 5x meer op pic.twitter.com/4WdDzJ6apf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 augustus 2018

Dat heeft namelijk een rapportje dat meteen tongen los maakt. En dat doet het al langer. Want het is een van de grote vraagtekens van deze tijd: economie op stoom, krapte op de arbeidsmarkt, maar de lonen stijgen niet: hoe kan dat?



Ik maak natuurlijk niet voor niets die vergelijking van lonen met de AEX. Want stel dat er een loongolf komt, wie weet zelfs op aandrang van of misschien wel verplicht door Den Haag, dan hakt dat zelfs met een hefboom in op de winsten van bedrijven en dus onze rendementen. Aandachtspuntje dus.

Dit bedoel ik met hefboom. En ik geef u op een briefje dat het Binnenhof niet op het idee komt dat met verlaging van belastingen en premies onze lonen er netto ook vele procenten op vooruit kunnen gaan. Bovendien zijn werkgevers dan ook misschien eerder geneigd mensen aan te nemen.



Verder hoeft u het rapport niet te lezen: weinig cijfers, veel meninkjes. Wellicht dat er daarom al zoveel over wordt gesproken op social media:-) Neem deze alinea. Het zal best, maar geen enkel bewijs of cijfer.