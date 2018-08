Liveblog: Besi, olie en loongolf

Update 15:25: Besi?!

Er is geen nieuws, er zijn geen geruchten, gen input ook op het forum. maar dat Besi ineens een paar procent hoger staat is zeker nieuwswaardig. ASML en ASMI liggen ook goed, dus wellicht goed chipnieuws ergens. Ik speur.

Bingo, Kempen herhaalt het koopadvies, maar verlaagt koersdoel naar €30 van €35. Let wel, Kempen adviezen staan nooit in de reguliere newsfeeds, vandaar dat er vaak koersverwarring is. Die €30 valt mee blijkbaar. Hier de link van de eerlijke tipgever.

Beste AJ,



Wellicht stijgt Besi hierdoor:https://t.co/TFK9RXNk3o — j.i. (@j_i_1900) 27 augustus 2018

Als ik dan toch bezig ben... OCI gaat ook al harder, maar merk wel op dat de volumes minder worden:

Takeway knapt ook weer uit eigen grafiek. AD (hier) en Quote (hier) besteedden dit weekend er aandacht aan dat ik vrijdag zag dat CEO Jitse Groen papieren miljardar is geworden en wellicht trekt dit nieuwsgierigen.

Nog een fonds dat hard gaat: B&S staat op een all time high (na een half jaar notering) en heeft deze week Q2's:

Update 15:00: Olie is jarig... en wat hebben we verdiend?

Verhip, vandaag is het 135 jaar geleden dat de Krakatoa de lucht in ging én 159 jaar geleden dat het olietijdperk begon:

Today in market history, 1859:



Railroad engineer Edwin Drake and New York lawyer George Bissell drill the world’s first commercial oil well in Titusville, Pennsylvania. They are able to produce 20 barrels of petroleum a day. pic.twitter.com/s8z2jSb9IR — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) 27 augustus 2018

Sindsdien is er ook een prijs. Goldman Sachs reconstrueerde die een paar jaar geleden, rekende alles in 2013 prijzen om en daar rolde deze grafiek uit:

U ziet dat olie een typische commodity is. Er is een paar jaar boom & bust door drastische veranderde vraag en aanbod, of geopolitieke omstandigheden en vervolgens gebeurt er jaren en zelfs decennia helemaal niks. U ziet ook dat olie, net als andere andere commodities, pure prijsactie is. Er is geen waardecreatie.

En dat is nou juist wat voor vermogensaanwas zorgt. Iets wat werkelijk waarde heeft yieldt: rente, dividend, huur of royalties die uit winst worden betaald. Hoe meer winst, hoe meer rente, dividend, huur of royalties, waardoor de onderliggende waarde ook weer meer waard wordt.

De S&P 500 laat dat prachtig zien. Dit is de tot 1870 (door professor Robert Shiller) terug gerekende index. Leuk ritje omhoog...

... maar het wordt pas echt interessant met herbelegde dividenden. Standje krap 3000 versus 100.000 ofzo: hoe langer de termijn, hoe minder prijsactie er toe doet. Dit effect treedt pas op na zeg een jaar of twintig beleggen. Dan gaat het wel steeds harder en juist daarom is beleggen een zaak van lange adem.

Snel rijk worden is slechts voor enkelingen weggelegd op de beurs. Met juiste timing of fingerspitzengefühl met de oliehandel bijvoorbeeld. Voor mij is dit ook het principiële verschil tussen handelen en beleggen: het eerste doet u voor koerswinst en het tweede voor yield.

Oh ja, Drake werd nooit rijk van de olie. Hij stierf beroooid in 1880. Het was ene John. D. Rockefeller die met de business aan de haal ging. Zijn Standard Oil was na de VOC de tweede grote multinatonal ter wereld. In 1914 werd het opgeknipt in duizend stukjes. Dat Google, Amazon en Facebook het even weten, maar dat is weer een ander verhaal.

Update 10:00 uur: Waar blijft de loongolf?

Nou, dan maak ik die grafiek zelf wel, Rabobank:

Snelle sigarendoosresearch leert dat sinds 1990 (verder gaat CBS loondata niet terug) kapitaal lucratiever was dan arbeid. Herbelegde #AEX leverde bijvoorbeeld ruim 5x meer op pic.twitter.com/4WdDzJ6apf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 27 augustus 2018

Dat heeft namelijk een rapportje dat meteen tongen los maakt. En dat doet het al langer. Want het is een van de grote vraagtekens van deze tijd: economie op stoom, krapte op de arbeidsmarkt, maar de lonen stijgen niet: hoe kan dat?



Ik maak natuurlijk niet voor niets die vergelijking van lonen met de AEX. Want stel dat er een loongolf komt, wie weet zelfs op aandrang van of misschien wel verplicht door Den Haag, dan hakt dat zelfs met een hefboom in op de winsten van bedrijven en dus onze rendementen. Aandachtspuntje dus.

Dit bedoel ik met hefboom. En ik geef u op een briefje dat het Binnenhof niet op het idee komt dat met verlaging van belastingen en premies onze lonen er netto ook vele procenten op vooruit kunnen gaan. Bovendien zijn werkgevers dan ook misschien eerder geneigd mensen aan te nemen.



Verder hoeft u het rapport niet te lezen: weinig cijfers, veel meninkjes. Wellicht dat er daarom al zoveel over wordt gesproken op social media:-) Neem deze alinea. Het zal best, maar geen enkel bewijs of cijfer.