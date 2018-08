Fondsenrondje: Hoger!

De AEX is een rustige dag zonder bedrijfsnieuws prima begonnen met een winst van 0,3%. Hierin doen we het in lijn met DAX en CAC, die beiden 0,4% stijgen. Negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs met een verlies van 0,3%.

Vandaag vliegen de nulletjes voor de komma u om de oren. Zeker als we kijken naar de AEX waar alleen Altice (+3,5%) met meer dan een procent beweegt. Voor handelaren misschien vervelend, maar voor de langetermijnbelegger is zo'n rustige dag helemaal niet zo verkeerd.

Dit jaar hebben we pakweg 255 beursdagen. Als we iedere handelsdag 0,3% stijgen dan heeft u aan het einde van het jaar een rendement van 115% gemaakt op uw beleggingen. Dit zijn uiteraard utopische rendementen, maar het geeft wel aan dat die lichte stijgingen heel belangrijk zijn voor uw winsten op de langere termijn.

Tesla

Wereldverbeteraar Elon Musk maakte afgelopen weekend bekend Tesla toch niet van de beurs te willen halen. Hij gaf aan dat het voor het bedrijf beter is om haar notering te behouden. Vreemd, want een paar weken geleden schreef hij nog hele andere teksten.



We zien in de bovenstaande afbeelding dat de koerswinst die het aandeel boekte door die beroemde tweet van Musk, vrijdag al was verdampt. Voorbeurs staat het aandeel in Amerika bijna 6% lager op $304, waardoor de stijging door de meevallende kwartaalcijfers ook alweer teniet is gedaan. Zo snel kan het gaan op de beurs.

Marktoverzicht

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,3%.

Goud staat 0,2% lager.

Olie: WTI (-0,4%) en Brent (-0,3%) maken een kleine pas op de plaats.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,162 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De vergoedingen op Nederlands en Duits tienjaars staatspapier gaan twee basispunten omhoog. De Italiaanse en Amerikaanse rentes dalen een basispuntje. Meer bewegingen zijn er niet momenteel.

Damrak

Altice (+3,7%) doet wat hij wil en is koploper binnen de AEX.

Vopak (+1,1%) behoort wederom tot de betere aandelen onder de Nederlandse hoofdfondsen.

Wolters Kluwer gaat vandaag €0,34 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd beweegt de koers nagenoeg niet.

Vrijwel geen uitslagen naar beneden. ASR is de flopper met een verlies van 0,5%. Dat zegt genoeg.

Takeaway.com (+2,7%) gaat gewoon door met het neerzetten van nieuwe all time highs. Het aandeel lijkt maar niet te kunnen dalen.

Besi (+1,7%) gaat lekker vandaag. Laat het een begin zijn van iets moois.

BAM (-1,0%) heeft in de afgelopen twee dagen de winst van donderdag grotendeels verspeeld.

Fugro (-2,8%) heeft een ouderwetse off day met dank aan Alpha Value dat het advies van het aandeel verlaagt van opbouwen naar afbouwen. Het koersdoel blijft €12,10.

AMG (-1,6%) behoort de laatste tijd te vaak tot de verliezers van de dag.

Sif (-1,0%) ging vrijdag nog opvallend omhoog op die beroerde cijfers, maar vandaag moet het aandeel toch een veer laten.

Kiadis (+1,5%) is de topper binnen de ASCX, al weten biotech beleggers dat het aan het einde van de dag zomaar anders kan zijn.

Adviezen

Euronext: naar €63 van €62 en naar outperform van market perform - KBW

Fugro: naar afbouwen van opbouwen (€12,10) - Alpha Value

