TA: Beleggers houden hoofd koel

Economische erfenis Donald Trump rampzalig..?

Dollar is reserve munt dus..



Wim Boonstra, Rabobank en hoogleraar M.E. zegt dat de gevolgen van het economisch beleid van de Amerikaanse president Donald Trump rampzalig zullen zijn. Volgens hem zijn de Amerikaanse overheidsfinanciën aan het ontsporen.



Trump heeft eind 2017 een flinke belastingverlaging voor particulieren en bedrijven doorgevoerd. Maar de uitgaven zijn daar niet op aangepast en het begrotingstekort staat uit te komen op maar liefst 5 tot 5,5 procent van het bruto binnenlands product. Dit is een van de hoogste tekorten ooit van de Amerikaanse regering in vredestijd.



Boonstra zegt tegen NU.nl te verwachten dat de Amerikaanse staatsschuld zal groeien naar "Italiaanse proporties". "Het tekort 'will be huge' Tegelijk zal de belastingverlaging volgens de econoom geen enkel positief effect op de conjunctuur hebben.



Staatsschuld VS in tien jaar tijd fors gestegen

De Verenigde Staten hadden eind 2017 een staatsschuld van 105 procent van de economie. Vooral na de financiële crisis steeg de verhouding staatsschuld tot de economie flink. Tussen medio 2001 en medio 2007 nam dit percentage maar licht toe van 55 procent naar 62 procent. In de zes jaar daarna steeg het cijfer door de financiële crisis met de helft naar 99 procent.



Nu de economie weer op volle toeren draait, heeft de Amerikaanse overheid alle kans om de schuld te verlagen, maar die kans wordt onbenut gelaten.



Volgens Boonstra zou een crisis kunnen ontstaan wanneer de overheidstekorten oplopen en er een moment komt dat investeerders het vertrouwen verliezen en hun dollar verkopen.

Die dalende dollar betekent dat investeringen in dollars automatisch minder waard worden.



Crisis..( daling AEX e.a.) begint met een daling van de dollar. Dat zal straks ook weer zo zijn. En dan betaalt de hele wereld de rekening."



Dollar is nog steeds reserve munt ..zolang o.a. olie... in dollars wordt afgerekend kan Trump doen en laten wat hij wil..vreemd dat er geen enkel land de dollar opzij schuift.