Slot +1,3%: Mooie comeback

De AEX heeft een rustige week goed afgesloten met een winst van 1,3%. Het nieuws van de week is waarschijnlijk dat we ons (even) niet meer druk maken om de handelsspanningen en onrust in Turkije.

Het woord Turkije is deze week zelfs geen één keer gevallen op onze redactie. Het geeft maar weer aan dat onderwerpen die een paar dagen hot zijn, zomaar op de achtergrond kunnen verdwijnen en niemand het er meer over heeft.

Overigens is de pijn daar nog niet weg hoor. De Turkse beurs staat dit jaar ruim 22% lager, in Turkse lira's welteverstaan. Als Europese belegger mag u daar nog een valutadaling van 36% bij op tellen. De eindafrekening is een beleggingsverlies van 58%. Deze getallen komen redelijk overeen met de daling van de aandelenmarkten in 2008/2009.

Nasdaq op all time high

In de VS gaat het feestje gewoon door. De Nasdaq staat met 7945 punten op een all time high. Namen zoals Apple en Amazon helpen hier uiteraard goed aan mee. Ook de S&P 500 kuste even het record van 2874,50 punten, dat op 26 januari werd neergezet. Op dit moment staat deze brede index hier net onder.

Takeaway.com

Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing, maar Takeaway.com (+10,3%) heeft wederom een all time high neergezet. Als u het aandurfde om voor €100 mee te doen met de beursgang, krijgt u hier nu €267,80 voor terug. Niet verkeerd, een rendement van meer dan 167% in bijna twee jaar tijd.

Arend Jan laat in een tweet weten dat deze koersstijging de topman Jitse Groen geen windeieren heeft gelegd. Hij is vanaf vandaag officieel miljardair. Dat is iets waar wij als beleggers natuurlijk alleen maar over kunnen dromen. Of de heer Groen met deze media-aandacht blij is, is weer een ander verhaal.

NL heeft er miljardair bij, #JitseGroen Volgende maand is #Takeaway 2jr beursgenoteerd en giert maar door, weer all time high vandaag op €66. Bedrijf daarmee €2,84 mld waard. CEO en oprichter Jitse Groen heeft 35,47%, feli's #metniksbegonnen pic.twitter.com/CJeSkGVREJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 24, 2018

BAM

Ondanks de daling van vandaag behoort BAM (+6,1%) tot de toppers van de week. De tweedekwartaalcijfers van de bouwer zorgden voor applaus onder beleggers. Het belangrijkste positieve punt in de cijfers was dat het bedrijf de winst wist op te voeren, ondanks de afboeking op het rampproject in IJmuiden.

Dan moeten we het BAM gewoon even vergeven dat de omzetgroei van 4% wel erg magertjes is, in vergelijking met de marktgroei van 12%. Laat het een begin zijn van een mooie inhaalslag.

Vopak

De stiekeme stijger onder de AEX-fondsen is Vopak dat deze week een winst heeft geboekt van 9,8%. Hiermee heeft het aandeel het verlies van de afgelopen week volledig goedgemaakt. Een belangrijke reden hiervoor is dat de olieprijs de laatste vijf handelsdagen flink is aangetrokken. De WTI en Brent stegen beide ongeveer 6%.

Dit jaar hoeven beleggers in Vopak overigens niet te klagen. De koers is dit jaar bijna 18% gestegen en dan hebben we het dividend nog niet eens meegenomen. Het aandeel doet 20 keer de winst en een dividendrendement van 2,4%. Tja, dit zijn de waarderingen die u anno nu kunt verwachten bij een spaarrente van 0%.

De lijstjes

AEX deze week +1,3%

AEX deze maand -2,3%

AEX dit jaar +2,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +5,9%

Rentes

Het aantal landen waarbij de rente vandaag niet van zijn plek is gekomen, is schrikbarend te noemen. Gelukkig hebben we de Italianen nog, waarbij de vergoeding op staatsleningen vier basispunten steeg.

AEX

We hebben deze week weinig uitschieters naar beneden. Die min van 1,7% voor Aegon kunt u vergeten, want het aandeel ging vandaag €0,14 ex-dividend. Altice ging er lekker van door met een plus van 16,1%. Kortom, een super mooi handelsaandeel.





AMX

Ook weinig bleeders deze week onder de AMX-fondsen. Air France-KLM (+5,7%) doet het goed en doorbreekt ruimschoots de €9 grens. De overige uitslagen zijn zeer beperkt en dat mag met recht een wonder genoemd worden. Er zitten de nodige volatiele aandelen bij, om maar eens een understatement te noemen.

ASCX

NSI (+5,9%) is de winnaar binnen de ASCX met dank aan de analisten van ING die het aandeel op een koop zetten. De zwakste broeder is ICT Group (-4,2%) die afgelopen woensdag tegenvallende tweedekwartaalcijfers publiceerde. Beter Bed (-2,7%) zet wederom een nieuw dieptepunt neer dit jaar.



Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend toegewenst!