Liveblog: Sif

Update 10:00 uur: Sif

Windstilte Sif: u moet van goede huize komen om deze kop niet te maken vandaag over de H1's Sif. De laatste weken van Q2 lag de productie zelfs geheel stil...

Het optimisme van de CFO voor de periode vanaf 2019 redt de zwakke cijfers en waarschijnlijk de koersreactie. Voor een verhoging van het advies is het echter te vroeg. Daarvoor willen we eerst zien dat een aantal potentiële orders worden ingekopt.

Nee, mijn collega Paul kan ook geen chocolade van de cijfers maken:

Die outlook pak ik er maar bij, want Sif kan nu al 2018 afschrijven. Jaar om snel te vergeten. Wel knap hoe flexibel ze is. Ze werkt met veel variabele kosten zoals tijdelijk werk, zodat ze meteen kan ingrijpen als het stil wordt op de werkvloer. Dat was zeker in Q2 dan ook hard nodig.

Uit het persbericht en inderdaad, hier vliegen de vonken van af:

The outlook for 2019 and beyond remains positive. Our order book is filling up with 200 Kton for 2019 and 90 Kton for 2020, and we are seeing a healthy flow of projects which can largely cover the remaining capacity for next years.

Momentum for offshore wind energy has returned, with new projects without government subsidies, a further reduction in LOCE for offshore wind energy in Europe, and a growing interest from the United States and the Far East.

With all the maintenance work performed in recent months, Sif is well prepared for the upcoming boom in the offshore wind energy industry. Developments in industry standards require increased coating of monopiles.

Sif will therefore in the coming years need to invest approximately € 8 to €14 million in expansion of their coating facilities at Rotterdam Maasvlakte.

Eerst zien, dan geloven? Misschien verstandig, maar dan is het risico en daarmee koerswinst verdwenen. Dat is aan u. Voorbeurs vergeleek ik Sif terloops met Besi, dat ook zo'n supervolatiele business heeft. De koers doet al net zo gek, maar per saldo, door de jaren heen, schept Besi veel waarde.

Sif heedft een te kort trackrecord om daar ook maar iets over te kunnen zeggen. Het is nog maar sinds 12 mei 2016 genoteerd. Uiteraard kijk ik herbelegd en het fonds doet het niet eens zo slecht gezien alle tegenvallers. Tegen 14,5 keer de winst en 1,7% dividendrendement is het ook geen gillend koopje.

Daar houdt de vergelijking met Besi dan ook meteen op: optisch is dat lachwekkend goedkoop, maar iedereen (er staat zelfs 11,2% netto-short uit) zit in angst en beven over de order-intake. Bij Sif is de ongewisse toekomst juist waar iedereen zich aan vast klampt: nu ruim -3% nog maar.