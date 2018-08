De AEX is een rustige beursdag positief begonnen met een winst van 0,2%. Niet alleen in Amsterdam gaan we omhoog, ook de Duitsers en Fransen doen het prima met plussen van rond de 0,2%. Alleen de Engelsen weten nog geen richting te kiezen, maar daar blijft het ook bij.

Beleggers lijken zich minder druk te maken om de de handelsspanningen tussen de VS en China. Beide landen konden het weer eens niet eens worden, waardoor zij elkaar nieuwe importheffingen hebben opgelegd.

SIF

SIF (-2,6%) kwam vanochtend met zeer magere cijfers. De productie van 29Kton in het tweede kwartaal viel behoorlijk tegen. Ter vergelijking: de maximale capaciteit bedraagt 300 Kton per jaar, waardoor de onderproductie aanzienlijk te noemen is.

Het grootste pijnpunt in de cijfers is dat er in juni vrijwel niets is geproduceerd. Op een 6,5% lagere omzet daalde de ebitda met ruim 58% naar €14 miljoen in het eerste halfjaar van 2018. Diezelfde periode vorig jaar bedroeg de ebitda nog €34 miljoen.

Toch is die koersdaling van bijna 3% niet schokkend te noemen. Dit komt waarschijnlijk doordat de outlook in 2019 gehandhaafd blijft. De Cfo Leon Verweij denkt zelfs dat de markt vanaf 2019 snel kan aantrekken en durft de woorden 'aanstaande boom' in de mond te nemen.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,2% en presteert daarmee in lijn met de overige Europese beurzen.

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,2%.

Goud staat 0,4% hoger met dank aan een zwakkere dollar.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+0,9%) gaan keurig omhoog

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan alle kanten op. De uitschieter is de Franse rente die een heel basispunt daalt.

Damrak

Niet schrikken van die min van Aegon op de borden. Het aandeel gaat vandaag €0,14 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er een keurige plus van 0,9%.

Galapagos (+1,8%) moest de strijd richting de €100 tijdelijk staken. Gaan we een nieuwe poging wagen?

ArcelorMittal (+0,9%) gaat ook lekker als het sentiment goed is.

De defensieve havens Ahold, Unilever, Relx en KPN liggen wat minder met minnen tot 0,2%. Veel naam heeft het overigens niet.

BAM (-2,7%) koelt wat af met dank aan een forse koersdoelverlaging van KBC. Het aandeel gaat naar €5,25 van €6,20. Het advies blijft overigens staan op kopen.

Takeaway.com (+2,0%) blijft vrolijk doorgaan met het neerzetten van een nieuwe all time high.

Besi (+1,2%) staat eindelijk weer eens in het goede rijtje.

Kiadis (+1,7%) beweegt deze week behoorlijk op en neer.

Lokaal staat Probiodrug 1,6% in de plus. Vandaag werd bekend dat BB Biotech haar belang in het bedrijf heeft verkleind van 9,5% naar 2,0%. Is dit misschien de reden dat het aandeel in een week tijd met 27% is gedaald van €4,33 naar €3,16?

Adviezen

BAM: naar €4,10 van €4 euro - Kepler Cheuvreux

BAM: naar €5.25 van €6,20 (buy) - KBC

