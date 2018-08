Wispelturiger business dan Besi, lijkt het wel. Sif had al gewaarschuwd, maar dit zijn vrij dramatische cijfers. Bedrijf houdt wel vast aan outlook 2019.



De cijfers van Brill zijn ook niet om over naar huis te schrijven.



Nee, wat scheelt het nou helemaal (niets dus), maar de S&P 500 heeft nog steeds geen nieuwe jaartop of all time high neergezet. De te kloppen stand is 2873,23. Verder valt een dalende dollar op - Fed-voorzitter Jerome Powell speecht vandaag in Jackson Hole - en olie stijgt deze week stiekem.

Het Duitse BBP Q2 is al bevestigd op +2,3% (pünktlich) en de Japanse kerninflatie is +0,8%, eentiende lager dan verwacht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws vindt u hier:

07:45 Sif bijna tot stilstand gekomen

07:42 PostNL stelt omwisselratio interim-dividend vast

06:55 Lagere winst voor Brill

23 aug HP Inc kijkt positiever vooruit

23 aug Handelsspanningen drukken Wall Street

23 aug Trump: mij afzetten zorgt voor koersval beurs

23 aug 'Morgan Stanley adviseur bij beursexit Tesla'

23 aug Wall Street blijft dicht bij huis

23 aug Steun Franse vakbond voor nieuwe baas AF-KLM

23 aug Fors verlies voor Odfjell

23 aug Moody's trekt rating PostNL in na aflossing

23 aug 'Weer duizenden banen Siemens op de tocht'

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:



De agenda hebben we al bijna gehad:

01:30 Japan CPI jul 0,9%

08:00 SIF Q2-cijfers

08:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

08:00 Duitsland BBP Q2 0,5% QoQ

14:30 VS orders duurzame goederen jul -0,6% MoM

En dan nog even dit

Goedemorgen:

Trump takes aim at China, questioning international postal rates https://t.co/t3vUtw0ec9 — Bloomberg Markets (@markets) 24 augustus 2018

Hebben we er in in?

The speech Jerome Powell plans to give tomorrow has the same title as a 1998 paper about a very familiar debate for the Fed https://t.co/laHSp5cHHj — Bloomberg Markets (@markets) 23 augustus 2018

Wie er nu niet bij is in China mist de boot?

Waymo sets up subsidiary in Shanghai as Google plans China push https://t.co/KXv7MyHIWk pic.twitter.com/emmdmJrhI3 — Reuters Top News (@Reuters) 24 augustus 2018

Of trackers hier nou voor zijn bedoeld?

SEC to review decision rejecting bitcoin ETFs https://t.co/S97SOw7gTZ — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 augustus 2018

Verwacht niet te veel van Powell vandaag?

Fed policymakers see rate hikes, blurring dove-hawk divide https://t.co/RopSeea7CN — Reuters Business (@ReutersBiz) 24 augustus 2018

Fantasie!

Uber and Airbus enlist in Japan's flying-car plan https://t.co/mm269hjp2V — Bloomberg Markets (@markets) 24 augustus 2018

Weet u dat ook weer:

Good Morning from #Germany where no final decision has been taken yet whether Germany still wants #ECB’s presidency. Chancellor Merkel responds to reports she’s focused on EU commission instead of ECB top job. Weidman remains favorite of prediction markets https://t.co/FkeQOdEjY7 pic.twitter.com/VP3obUquH7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 24 augustus 2018

De uitsmijter:

Current US bull mkts may one of longest in US history, BUT the S&P 500 advance since March 2009 hasn't been that impressive in post-World War II terms. (via BBG) pic.twitter.com/qU7ACJ9VIx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 23 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.