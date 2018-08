TA: Trump's bullmarkt alive and kicking

Een belangrijke graadmeter, volgens de Dow Theory, is de Amerikaanse transportsector. Deze wordt verondersteld de huidige stand van de economie goed te weerspiegelen. Een goed lopende economie wordt doorgaans begeleid door een goed draaiende transportsector. De Dow Jones Transportation index flirtte in de afgelopen dagen met nieuwe all time highs, wat opmerkelijk positief is.

Ook andere graadmeters op Wall Street dagen hun oude koersrecords uit. De opmerking van Trump mij afzetten zorgt voor koersval op Wall Street werd genegeerd. Ook de oplopende handelsspanningen tussen China en de VS hadden weinig effect op het koersverloop, de markten weten technisch prima stand te houden en Trumps bullmarkt blijft dan ook alive & kicking.

Sinds de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016 is de Dow Jones bijna 45% gestegen. De Nasdaq 100 wist er in de 22 maanden van Trumps presidentschap zelfs 60% aan toe te voegen. Of je nu voor of tegen Trump bent, bij veel beleggers kan hij wel een potje breken.

Dow Jones Transportation index

Deze keer bekijk ik de grafieken van de afgelopen tien jaar van de Dow Jones Transportation index, de Dow Jones Industrials, de Nasdaq 100 en de Russel 2000 index. Van de Nederlandse markt neem ik de 10-jarige plaatjes van de AEX en de AEX Total Return index door, de laatste is slechts 2,5% van een nieuw koersrecord verwijderd.



Ik begin met een interpretatie van de Dow Theory, deze is vernoemd naar Charles Dow, onder andere medegrondlegger van de Wall Street Journal. Dow heeft ruim 100 jaar geleden beschreven dat een bullmarkt altijd bevestigd moet worden door de afzonderlijke beursindices. In het bijzonder moet een all time high van de industriële sector bevestigd worden door een gelijktijdig all time high van de transportsector.

Het is nog niet zover, want deze week breekt wel de Transport index uit, maar (nog net) niet de Industrials index. Mocht dat wel gebeuren, en daar lijkt het sterk op, dan wordt op basis van de Dow Theory de langste bullmarkt van de geschiedenis van Wall Street opnieuw gevalideerd en hervat.

Transportsector

De Dow Jones Transportation index brak de af gelopen week nipt boven de weerstand 11.423,92 (gevormd op 19 januari), maar hield het nieuwe all time high niet vast. Technisch blijft de transportsector er overigens prima bijliggen. De recente hogere koersbodems signaleren nog steeds dat beleggers op hogere niveaus (bij)kopen, wat op een verbetering duidt.

De meerjarige uptrend wordt hervat, indien de weerstand 11.423,92 (de top van 19 januari) definitief en overtuigend wordt gebroken. Het volgende berekende koersdoel binnen de opwaartse trend ligt daarna rond weerstand 14.279,90.







Transportsector sinds 2009

De meerjarige grafiek van de Dow Jones Transportation index sinds 2009 laat zien dat de waarde meer dan vervijfvoudigd is.







Dow Industrial index

Op Wall Street maakt de Dow Jones-index (binnen de stijgende trend) al een paar maanden pas op de plaats. Pas boven de top van 26 januari rond 26.616,71 wordt de 9-jarige bullmarkt hervat. De grafiek van de Dow Jones-index sinds 2009 laat zien dat de waarde ruim verviervoudigd is.







Nasdaq 100 index

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, stabiliseert binnen de opwaartse trend, slechts 1,5% onder het all time high rond 7.511,39 (top van 25 juli). Na een uitbraak wordt 8.250,00 het volgende opwaartse koersdoel. De meerjarige grafiek van de Nasdaq 100 laat zien dat de waarde sinds 2009 ongeveer verzevenoudigd is.







Midkap index

De Russel 2000 index, die het koersverloop volgt van 2000 Amerikaanse Small Caps aandelen, hervat de opwaartse trend. De Amerikaanse Small Caps index oogt technisch bezien erg sterk. De Russel 2000 index beweegt op lange termijn in een mooie stijgende trend richting berekend koersdoel 1.950,00. De indicatoren ondersteunen het positieve technische beeld.







AEX stagneert wat

De meerjarige grafiek van de AEX-index sinds 2009 is duidelijk opwaarts gericht. Enkel na een doorbraak van de horde rond 576,90 (gevormd op 27 juli) verbetert het beeld. Pas hierna kan de AEX de langverwachte rally vervolgen, in eerste instantie richting 600-609. In tweede instantie naar 700-703.







AEX Total Return

De meerjarige grafiek van de Nederlandse herbeleggingsindex sinds 2009 laat zien dat de waarde meer dan verviervoudigd is. De AEX Total Return index staat op het punt de meerjarige stijgende trend te hervatten.

De AEX Total Return index is slechts 2,5% van een nieuw koersrecord verwijderd. De w Nederlandse herbeleggingsindex in eerste instantie naar 2200.