De AEX heeft het op het nippertje niet voor elkaar gekregen om de vierde dag op rij hoger te sluiten. De Nederlandse hoofdindex daalde in lijn met de overige Europese indices. Dit keer waren het de Italianen die het onderspit moesten delven met een min van 0,5%.

De macrocijfers wisten de financiële markten niet echt in beweging te krijgen. Tja, het gaat nou eenmaal goed met de wereldeconomie (Venezuela en Turkije niet meegerekend) en dan maakt het niet veel uit of de wekelijkse jobless claims hoger of lager dan verwacht uitvallen.

Als we kijken naar de rentes op staatsleningen dan zien we dat er de hele dag niets is gebeurd. Wederom is het de Italiaanse rente die het meest beweegt met een stijging van vijf basispunten, al ligt de yield al een tijd zo rond de 3%.

Als u nu wilt beleggen in Nederlands staatspapier, verdient u 0,46% per jaar. De AEX geeft een dividendrendement van 3,48%. Als ik heel eerlijk ben, zie ik nog geen bubbel op de aandelenmarkten. Maar goed, die glazen bol ben ik vergeten af te halen bij de Blokker, dus doe ik maar geen voorspellingen.

Misschien baal ik over 10 jaar wel dat ik die 0,46% per jaar niet had gepakt. Toch lijkt mij dit een onwaarschijnlijk scenario. Hoewel, de aandeeltjes kunnen zomaar in een klap de andere kant op bewegen. Daar kwamen we begin februari achter, toen het even heel hard naar beneden ging.

BAM

Ondanks dat BAM (+6,0%) niet op het hoogtepunt van de dag is gesloten, mogen beleggers toch wel een borreltje drinken op de cijfers die de bouwer vandaag naar buiten bracht, zeker gezien het magere trackrecord van het bedrijf als het gaat om tegenvallende kwartaalcijfers.

Vandaag is gelukkig alles anders. Het positieve aan de cijfers is dat BAM de winst in het eerste halfjaar op kon voeren, ondanks de negatieve impact van €30 miljoen die de IJmuidense zeesluis met zich meebracht.

De nettowinst ging met ruim 40% omhoog van €31,2 miljoen in H1 2017 naar €44,3 miljoen in H1 2018. Daarentegen was er ook een eenmalige meevaller geboekt van €12 miljoen. We kunnen dus niet zeggen dat de extra kosten van de zeesluis volledig konden worden opgevangen.

Daar komt bij dat de omzet van BAM in het eerste halfjaar met slechts 4% steeg, terwijl de bouwmarkt een groei kende van 12% in diezelfde periode. Het geeft maar weer aan dat er werk aan de winkel is voor de top van het bedrijf.

Aan de ander kant is het wel erg makkelijk schoppen tegen de bouwer. Beleggers hadden gezien de magere waardering van 8 keer de winst op minder gerekend. Kortom, de optimisten winnen het vandaag van de pessimisten en dat is eigenlijk maar goed ook.

SIF

Aandeelhouders van SIF opgelet! Het aandeel is vandaag met een winst van 2,0% de topper onder de ASCX-fondsen. Morgen komt het bedrijf met de tweedekwartaalcijfers. Beleggers nemen hier duidelijk een voorschot op, want belangrijk nieuws ben ik vandaag niet tegengekomen.

Het aandeel kent hoge toppen en diepe dalen, maar dit jaar is de koers per saldo nog niet vooruitgekomen. Een winst van 0,8% op jaarbasis stelt bij een bedrijf als SIF natuurlijk niets voor.

Overigens hebben de mensen die het aandurfden zich in te schrijven voor de beursgang een vrij aardig rendement geboekt. Op 16 september 2016 ging het bedrijf naar de beurs voor €14 en nu staat het aandeel op €17,48, precies 25% hoger. Hier zullen de spaarders onder ons best jaloers op zijn.

Brede markt

Met een verlies van 0,1% presteert de AEX in lijn met de overige Europese beurzen. Negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs met een min van 0,5%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 3,1% omlaag en noteert 11,63 punten.

De Amerikaanse indices zijn in het rood gedoken. Al zijn de uitslagen tot 0,3% vrij beperkt.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

Beleggers in tienjaars staatspapier hadden een dagje vrijaf kunnen nemen. De bewegingen waren minimaal.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (-0,1%) zijn even uitgeraasd.

Goud daalt 0,5%.

Het Damrak

Vopak (+1,7%) is gewoon voor de derde dag op rij de topper binnen de AEX.

Aegon (-1,5%) moest een stapje terug doen, met dank aan een koersdoelverlaging van Jefferies. Het aandeel gaat van €6,10 naar €5,70.

Signify (-2,3%) zakte zonder nieuws in de loop van de dag steeds verder weg. Dit jaar is er alweer ruim 20% van de koers afgegaan.

Takeaway.com (+1,8%) gaat weer als een trein en sluit op €64,10. Wederom een all time high. Proficiat!

Opvallende stijger is Flow Traders (+1,6%) die op een rustige dag de weg omhoog weer weet te vinden.

VolkerWessels (+0,6%) weet slechts een beetje te profiteren van de goede cijfers van BAM. Daarentegen daalt Heijmans met 1,3%. Kijken we naar de scores dit jaar, dan zijn de kaarten heel anders geschud.

AMG (-1,6%) is de hekkensluiter binnen de AMX. Wanneer komt nou eens de ommekeer?

Lokaal zakt Kardan bijna 9% door ronduit beroerde tweedekwartaalcijfers. De koers van €0,106 zegt genoeg over de vooruitzichten van het bedrijf.

Adviezen

Aegon: naar €5,70 van €6.10 - Jefferies

Adviezen

Aegon: naar €5,70 van €6.10 - Jefferies



