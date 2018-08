Tracker Tips: Waarom (g)een bitcoin-ETF?

Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) heeft in de VS opnieuw een aanvraag voor een bitcoin-ETF afgekeurd. Waarom wordt er (nog) geen goedkeuring verleend en wat zijn de mogelijke effecten op de markt?

Twijfels

De door fondsaanbieder ProShares voorgestelde bitcoin-ETF zou namelijk gebaseerd zijn op futurescontracten in plaats van werkelijke investeringen in bitcoin. In een markt die van zichzelf al volatiel is geeft dat enkel nog meer onzekerheden.

De SEC heeft nog steeds haar twijfels over een slechte weerstand tegen prijsmanipulatie. Ze noemen de markt voor bitcoin onvoldoende gecontroleerd en er is te veel kans op fraude.

De afkeuring heeft niks te maken met de vraag of bitcoin en blockchaintechnologie nut of waarde heeft als innovatie of investering, benadrukt de SEC. De nieuwe afkeuring van de SEC komen door de zorgen die de commissie al eerder heeft geuit in de eerste afwijzing van een bitcoin-ETF. Deze eerdere aanvraag was afkomstig van de Winklevoss tweeling.

Nieuwe aanvragen

Het bitcoin-ETF voorstel van de Cboe, waarover mogelijk volgende maand een besluit kan worden genomen, kent wel fysieke bestedingen in bitcoin. Veel deskundigen zijn van mening dat het via fondsaanbieder VanEck aangeboden Cboe-product een grote waarschijnlijkheid heeft van goedkeuring door de SEC.

Het is afwachten of dat nog dit jaar gebeurd of in 2019. Het is namelijk niet duidelijk of de SEC de komende maanden een besluit over die bitcoin-ETF neemt, aangezien zij daar tot februari 2019 de tijd voor heeft.

Effecten op de markt

Na een all time high van bijna 20.000 dollar in december vorig jaar, kenmerkt bitcoin en de cryptomarkt zich nu door een forse daling, bitcoin zelfs tot zo’n $6.500.

Analisten beweren dat een dergelijke ETF de volatiliteit op de cryptomarkt zou kunnen verhevigen. Het kan zijn dat beleggers ervoor kiezen om de ETF-markt te gebruiken om de koers van bitcoin te manipuleren om op die manier winst te maken op de futuresmarkt.

Sommige beleggers zijn van mening dat een op de beurs verhandelde bitcoin-ETF, ervoor kan zorgen dat institutioneel geld de markt zal betreden. Of dat daadwerkelijk gebeurt moet blijken, omdat nog lang niet iedereen de cryptomarkt omarmt.

Interesse in cryptovaluta kwam dit jaar voor het eerst vanuit een meerderheid van institutionele investeerders, namelijk 56%. Dat kan suggereren dat deze virtuele munten een eerste stap zetten om meer geaccepteerd te worden door conventionele financiële instellingen.

Toekomst

In de toekomst zal blijken of de SEC toch overstag gaat om ‘s werelds eerste bitcoin-ETF goed te keuren.

Als op langere termijn meer of betere internationale regelgeving is, zou de bitcoin-koers moeilijker te manipuleren moeten worden. De SEC schreef onlangs daarover nog het volgende: “Wanneer de markt niet gereguleerd is, moeten er significante, gereguleerde derivatenmarkten zijn gerelateerd aan de onderliggende waarde waarmee de Exchange een overeenkomst voor het delen van toezicht kan sluiten.”

Als je de tien grootste cryptobeurzen onder de loep neemt, blijkt dat er twee in landen zitten die meegaand omgaan met cryptohandel. Voor Malta geldt in ieder geval dat soepele regelgeving rond digitale valuta het voor cryptobeurzen interessant maakt om zich formeel in dat EU-land te vestigen.