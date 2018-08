Liveblog: BAM

Update 10:45 ur: Handelsoorlog 2.0?

China is de belangrijkste handelspartner van Australië. Het land heeft een niet te stillen honger naar de vele grondstoffen die Down Under rijk is, die veelal letterlijk voor het oprapen liggen. Rio Tinto en BHP Billiton zijn er groot mee geworden. Bovendien zit het land ook midden in een regeringscrisis.

En toen was er vandaag dit bericht. Hier is zeker niet licht over nagedacht, maar muis Australië zegt olifant China toch een beetje de wacht aan. Hiermee neemt het land echt risico, want als Beijing toedeledoki zegt heeft het echt een probleem:

Australia bans China's Huawei from mobile network project, angers Beijing https://t.co/dw6FRROysi — Reuters Top News (@Reuters) 23 augustus 2018

Het is niet handelsoorlog 2.0, want de VS deed het eerder ook al bij China. De VS is echter wel een ander maatje dan Australië. Het is wel iets om over na te denken voor China. Want wat als de hele wereld producten van haar gaat verbieden, omdat er spionage wordt vermoedt?

Of andersom, doorgaans is het namelijk hoe vager het regime, hoe meer complot- en vijandtheorieën. Zo kan een zeker op lange termijn veel gevaarlijker en venijniger handelsoorlogen ontstaan dan de huidige. Die zijn voor een deel nog echt spielerei, met bijvoorbeeld heffingen op kaviaar.

Update 10:20 uur: BAM

BAM presenteert meevallende H1-cijfers vandaag. Dat is al heel wat. In ieder geval is er geen nieuwe afschrijving op Zeesluis IJmuiden. Voel maar even lekker die stress van u afglijden. Niettemin blijft het hopen en bidden bij dit aandeel, als ik het commentaar van ING op de cijfers mag geloven:

De kans dat BAM aan het jaareinde een meevaller presenteert is volgens ING sinds vandaag toegenomen. "We menen dat de conservatieve blik (van analisten) wordt veroorzaakt doordat het management niet 100% zeker is hoe het project IJmuiden zich in de tweede jaarhelft ontwikkelt".

Meevallende cijfers is iets anders dan goede cijfers. Ik noem het zo ongeveer bij ieder stukje van mij over bouwers, u moet de prestaties wel afzetten tegen de hoogconjunctuur. Martin van onze beleggersdesk doet dat ook.

BAM heeft het afgelopen halfjaar een omzet gerealiseerd van €3,23 miljard versus €3,11 miljard over de eerste helft van 2017. Dat is een relatief bescheiden plus van 4%. Relatief bescheiden, want de marktomstandigheden zijn voor bouwers op dit moment toch aardig gunstig.

U kunt Martins hersenen bij u thuis of op uw werk horen kraken, want hij gaat met de stofkam door de rapportage. Wordt vandaag nog vervolgd?

Zo op het eerste gezicht oogt een en ander niet onaardig, maar zoals wel vaker het geval bij BAM zit het venijn in de details.

KBC is iets enthousiaster - hanteeert ook een buy en koersdoel €6,20 - maar kijkt weer zuinig bij het orderboek. Daar hebt u vandaag geen boodschap an getuige de dikke plus voor BAM op het bord. VolkerWessels lift ook mee en dat komt volgende vrijdag met H1's. Daar hebben we tipjes voor:

Succes met de handel in BAM, want naar mijn bescheiden overtuiging is beleggen in BAM, maar ook in Heijmans en helaas ook VolkerWessels na de beursgang nog niet echt een optie. Geen structurele en gestage waardecreatie, maar helaas te vaak van incident naar incident hobbelen. Anders is de dreiging er wel.

Wat zeg ik? Er zijn te vaak incidenten om nog van incidenten te spreken. Eigenlijk achtervolgt dit de bouwbedrijven al sinds de aanbestedingsregels zijn veranderd. Pas al ze deze noot weten te kraken, worden de aandelen wellicht ook voor buy & hold beleggers weer interessant. Want bouwen kunnen ze.