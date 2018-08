Fondsenrondje: Bouwer in het zonnetje

De AEX is voor de vierde dag op rij met een winst aan de dag begonnen. We doen het met een plus van 0,4% aanmerkelijk beter dan de overige Europese beurzen die rond het nulpunt noteren. Negatieve uitschieter is de DAX die 0,1% omlaag gaat.

Wederom is het niet saai op het Damrak met cijfers van BAM en Kardan. Ook op macrovlak kunnen we het nodige verwachten met de wekelijke jobless claims en de flash manufacturing PMI over de maand augustus in de VS. Wie weet gaat het voor wat beweging zorgen op de beurzen.

BAM

Het zonnetje op het Damrak is BAM (+6,1%) dat beter dan verwachte tweedekwartaalcijfers in de boeken wist te zetten. Waar beleggers waarschijnlijk het meest tevreden over zijn is dat het bouwbedrijf ondanks die zeesluis in IJmuiden de winst heeft weten op te voeren in het eerste halfjaar.

Het nettoresultaat steeg naar €44,3 miljoen, daar waar deze een jaar geleden nog €31,3 miljoen bedroeg. Niet verkeerd, aangezien er in H1 2018 een last van €30 miljoen is genomen op het rampproject in IJmuiden. Aan de andere kant heeft BAM ook een incidentele meevaller geboekt van €12 miljoen.

Toch is er nog wel wat aan te merken op de cijfers. De totale opbrengsten van BAM stegen slechts met 4%, terwijl vandaag bekend werd dat de omzet in de bouw in het tweede kwartaal met 12% is gestegen. Dit geeft maar weer aan dat de bouwer de marktgroei niet weet bij te houden.

Maar goed, laat ik maar niet al te veel zeuren, want beleggers in BAM kunnen deze boost wel gebruiken. Ondanks deze koersstijging, staat het aandeel dit jaar nog altijd 3% lager. Met dank aan het dividend spelen beleggers quitte.

Kardan

Ondanks dat Kardan (-9,5%) slechts €0,10 noteert op de Amsterdamse beurs, wil ik het aandeel toch even noemen. De Israëlische investeerder publiceerde vanochtend ronduit beroerde cijfers. In het tweede kwartaal moest het bedrijf een verlies in de boeken zetten van €15,4 miljoen, een veel hogere min in vergelijking met vorig jaar, toen het nettoresultaat minus €2,1 miljoen bedroeg.

De pijn zat hem met name in de vastgoeddivisie waar er door negatieve herwaarderingen een verlies van €7,1 miljoen moest worden genoteerd. Kortom, het ziet er allemaal niet zo best uit bij Kardan en dat is een understatement te noemen. Het aandeel is daarom ook niet voor niets bijna gehalveerd.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,4% en doet het daarmee beter dan de overige beurzen. Negatieve uitschieter is de DAX met een min van 0,1%.

De Amerikaanse futures weten nog geen richting te kiezen.

Goud (-0,6%) blijft maar dalen. Helemaal niemand lijkt meer geïnteresseerd in het edelmetaal.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,6%) maken na de stijging van gisteren een kleine pas op de plaats.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De vergoedingen op tienjaars staatspapier slaan we vandaag over. Er gebeurt weer vrij weinig.

Damrak

De flopper binnen de AEX is Aegon (-1,2%) dat een klein tikje op de vingers krijgt van Jefferies. Het koersdoel wordt verlaagd van €6,10 naar €5,70, maar het advies blijft staan op houden.

Wederom veel nullen voor de komma op het Damrak, al verdient Vopak (+1,6%) een eervolle vermelding. Het aandeel behoort voor de derde dag op rij tot de toppers onder de Nederlandse hoofdfondsen. De vieze nasmaak van de cijfers zijn helemaal weggepoetst.

Flow Traders (+1,4%) gaat weer de goede kant op.

Besi (-1,3%) heeft het momentum nog niet te pakken en zakt onder de €18. Positief is dat het aandeel nu goedkoper is dan gisteren. Meer zeg ik er niet over.

AMG (-1,3%) weet de dalende trend van de afgelopen maand ook nog niet te doorbreken.

VolkerWessels (+2,2%) lift mee op de cijfers van BAM. Leuk voor de mensen die gisteren meededen met de optietip.

Ordina (+1,8%) gaat ineens lekker.

Adviezen

Aegon: naar €5,70 van €6.10 - Jefferies

