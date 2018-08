H1's BAM! Duidelijk lijkt me. Geen nieuwe rampen. Gelukkig.



Marktbreed doen we het hier mee. Er is ook weer een vers rondje Amerikaans-Chinese handelstarieven en vice versa. En de Fed? Die (ver)volgt haar uitgestippelde rentepad.

-U.S. dollar jumps

-Asian stocks little changed

-Australian PM's leadership in peril

-Traders keep eye on legal drama around Trumphttps://t.co/yfWdeCGq3d — Bloomberg (@business) 23 augustus 2018

Al met al zijn de koersen niet heel erg onder de indruk. En zo schuift de bullmarket op de ontwikkelde markten maar door. Wie weet komt dat tienjarige jubileum er.



07:41 BAM voert winst op ondanks kosten zeesluis

06:55 Recordwinst Qantas ondanks hoge brandstofkosten

06:54 Veel bouwvakkers kwamen nooit meer terug

22 aug ASML wint opnieuw patentzaak van Nikon

22 aug Toch record op gemengd Wall Street

22 aug Nog weinig animo bij Sky voor bod Comcast

22 aug 'Fed klaar voor volgende rentestap'

22 aug Kleine uitslagen op Wall Street

22 aug 'Megabeursgang Saudi Aramco afgeblazen'

22 aug Jan de Nul ontkent betrokkenheid schandaal

22 aug 'EU akkoord met overname Shazam door Apple'

Aegon: naar €5,70 van €6.10 - Jefferies

De agenda ziet er leuk uit met inkoopmanagersindices, cijfers Alibaba en het centrale-bankiers-weekendje-weg in Jackson Hole gaat van start (lekker weg in eigen schuldenberg):

02:30 Japan flash manufacturing PMI aug

08:00 Novisource Q2-cijfers

08:00 BAM Q2-cijfers

08:00 Brill Q2-cijfers

08:00 Kardan Q2-cijfers

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI aug 56,5

09:30 Duitsland flash services PMI aug 54,3

10:00 EU flash manufacturing PMI aug 55,0

10:00 EU flash services PMI aug 54,4

13:00 Alibaba Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:45 VS flash manufacturing PMI aug 55,1

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jul 0,65M

16:00 EU consumentenvertrouwen aug

Helaas:

The United States and China impose further tariffs, escalating trade war https://t.co/60zbTY2Anb by @michaelvmartina @davelawder pic.twitter.com/3ph3eHUOMA — Reuters Top News (@Reuters) 23 augustus 2018

Toe maar:

Australia bans China's Huawei from mobile network build over security fears https://t.co/FJ9Q3arNZW pic.twitter.com/lJGy498mjQ — Reuters Top News (@Reuters) 23 augustus 2018

Ik volg het allemaal niet meer, maar hier de Washington soaps:

New York subpoenas ex-Trump attorney Cohen in Trump Foundation probe https://t.co/BhBg1i9ecI pic.twitter.com/nYO0GKnBG7 — Reuters Top News (@Reuters) 23 augustus 2018

Lijkt me goed nieuws:

From Mercedes-Benz to Unilever, companies in India are finding power to pass on higher costs to consumers https://t.co/gythC8OorG — Bloomberg Markets (@markets) 23 augustus 2018

Wacht even:

Here's how Australian political turmoil is impacting the country's markets https://t.co/hT5IskqUeZ — Bloomberg Markets (@markets) 23 augustus 2018

De president kan roepen wat hij wil...

Fed discussions about how high to lift its target interest rate is intensifying https://t.co/2myG5ueJ1u — Bloomberg Markets (@markets) 23 augustus 2018

