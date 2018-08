TA: AEX rijp voor herstel

quote: Hermando schreef op 23 aug 2018 om 09:08:



Niet alleen beschuldigd Trump de yuan, maar ook de Euro landen worden beschuldigd door Trump, dat wij het laag houden om onze export te bevorderen.



Je mag elkaar dus zomaar beschuldigen en het kost miljarden voor de beleggers en economie.



Praat je over zwarte piet, dan mag je naar de rechter.



Rare wereld.





Trump zal wel gelijk hebben want Brussel zegt niks over de beschuldiging.



hij praat niet heel de tijd onzin hèmaar Brussel is een laffe tekkel, ECB pompt geld in de markten om de belangen en partijen op de beurs tevreden te houdenMij maakt het niet uit, dit "kunst" matige klimaat is nog niet over, want is voor europa enige wat nog voor "positief" sentiment zorgt