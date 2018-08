De AEX is met een winst van 0,4% voor de derde dag op rij hoger gesloten. De AEX-herbeleggingsindex staat nu zelfs op 1858 punten.

Helaas nog geen all time high, zoals op Wall Street, maar een koersstijging van 2,3% moet er dit jaar toch wel in zitten om het record van 1901,90 punten te breken?

Of word ik nou iets te optimistisch. Als we kijken naar de bekende AEX-index, dan hebben we nog wel een ritje te maken. Amsterdam sloot vandaag op 559,20 punten, wat betekent dat we nog 25,4% te gaan hebben om de top van 701,56 punten, die op 4 september 2000 werd neergezet, te breken.

U zult het verhaal misschien weleens eerder hebben gehoord, maar wat maken die dividenden toch een verschil. Arend Jan vertelde er vandaag van alles over in het radioprogramma ask me anything van Jörgen Raymann op BNR.

Op naar renteland. We kunnen hier relatief kort over zijn. Er gebeurde vrij weinig. De uitschieter is zoals zo vaak de Italiaanse rente die 5 basispunten steeg. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier ging ook met een basispuntje omhoog, maar ik sluit niet uit dat Wopke Hoekstra hard kan lachen om een yield van 0,45%. Die is en blijft natuurlijk bijzonder laag.

Adyen

Adyen kwam vanochtend met redelijk indrukwekkende groeicijfers en wordt hiervoor beloond met een winst van 3,6%. De netto omzet steeg met 67% en de ebitda ging omhoog met 83%. Vanochtend schreef ik in mijn fondsenrondje dat u deze cijfers ook wel een beetje mag verwachten van een duur aandeel.

Het aandeel noteert tegen 160 keer de winst en een enterprise value/ebitda van meer dan 100. Dit soort waarderingen komen we niet zo vaak tegen in Amsterdam. Overigens is Adyen uitstekend gefinancierd, want het bedrijf heeft geen euro schuld op de balans staan. Veel groei en geen schuld. Dat is waar beleggers natuurlijk van houden.

Van Lanschot Kempen

Van Lanschot publiceerde vandaag ook de halfjaarcijfers en doet het met een winst van 0,9% iets rustiger aan dan Adyen. Het bedrijf moest een winstdaling van 37% in de boeken zetten, al werd deze veroorzaakt door een eenmalige bate die in 2017 werd geboekt. Kortom, niet iets waar u zich druk over hoeft te maken.

Het pijnpunt in de cijfers zit hem in de efficiency ratio van 81% die te hoog is voor een vermogensbeheerder en private banker. Nu wordt er voor iedere euro aan omzet 81 eurocent aan kosten gemaakt, terwijl Van Lanschot 65 eurocent per euro omzet nastreeft.

U hoeft dus geen Albert Einstein te zijn om te begrijpen dat er een grote kans is dat het bedrijf deze doelstelling niet gaat halen. Gelukkig is het glas van beleggers halfvol.

Stern

Stern (-2,4%) ging wat op en neer vandaag, maar behoort uiteindelijk toch tot het rijtje verliezers. Het automotive concern had in het tweede kwartaal last van een hoog ziekteverzuim onder automonteurs, waardoor er tijdelijk nieuwe arbeidskrachten moesten worden ingehuurd.

Dit zorgde ervoor dat het bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar van 2018 licht terugliep. Daarentegen was het wel knap dat het bedrijf in tijden van een grote reorganisatie de omzet met een procentje wist te laten stijgen. Helaas was dit niet genoeg voor beleggers.

ICT Group

Vanochtend begon het aandeel ICT Group (-1,0%) nog met een mooie plus, maar uiteindelijk is er niets van deze winst overgebleven. Het bedrijf wist de nettowinst weliswaar te verdubbelen van €2,6 miljoen naar €5,7 miljoen, maar deze stijging werd volledig veroorzaakt door een boekwinst van €4,1 miljoen. Hiervoor gecorrigeerd was het nettoresultaat dus gedaald.

Door overnames wist ICT Group de omzet te laten stijgen met 20%, maar als we hiervoor corrigeren blijft er een autonome plus van 5,0% over. Onze eigen Martin Crum merkte goed op dat het woord 'solide' een aantal keer voorkwam in het persbericht van het bedrijf. Hij waarschuwt dat beleggers dan moeten oppassen. Maar goed, voor adviezen moet u maar bij de IEX-beleggersdesk zijn.

Brede markt

Met een winst van 0,4% doet de AEX het een stukje beter dan de overige Europese beurzen. De Duitsers wisten slechts ternauwernood in de plus te sluiten.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,3% omhoog en noteert 11,88 punten. Een zeer laag niveau, maar dat weet u al.

De Amerikaanse indices laten een wisselend beeld zien. De Nasdaq en S&P500 gaan 0,5% en 0,2% omhoog, terwijl de Dow Jones met een min van 0,1% even een pas op de plaats maakt.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,159 ten opzichte van de dollar. In een week tijd is er zomaar 3 cent bij gekomen.

De rentes op tienjaarsleningen doen vrij weinig. Uitschieter is de Italiaanse rente die 5 basispunten stijgt.

Olie: WTI (+2,2%) en Brent (+2,1%) gaan als een speer omhoog.

Goud blijft zwak presteren en daalt 0,1%. Zilver doet het met een min van 0,4% nog een tikkeltje slechter.

Het Damrak

Voor Altice (+7,2%) zet ik mijn hoed af vandaag. Is dit de reden?

Geruchten over mogelijk deal idd met Canals+, idd https://t.co/HxOQE7211z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 augustus 2018

De financials met ABN Amro (+2,6%) aan kop, liggen de hele dag zeer sterk. Het mag ook wel een keertje, want 2018 is nog geen best jaar geweest voor de banken.

Opmerkelijk is dat ASML (-0,4%) op zo'n dag als vandaag de grootste daler is.

Fugro (+3,1%) is de topper onder de AMX-fondsen. Toch moet het aandeel nog meer dan 10% stijgen dit jaar om boven water te staan. Ach, wat niet is, kan nog komen.

Daar waar VolkerWessels (+2,4%) vandaag uitstekend presteert, moet BAM (-0,2%) iets inleveren. Het zijn toch niet de zenuwen voor de kwartaalcijfers van morgen die het hem doen?

AMG (+2,5%) is begonnen om de verliezen van de afgelopen weken goed te maken.

Flow Traders (+1,4%) ligt vandaag prima, terwijl de volatiliteit niet bepaald oploopt.

Over Besi (-0,8%) gaan we het vandaag niet hebben.

NSI (+3,1%) is de koploper in de ASCX, met dank aan de analisten van ING die het aandeel zowel een advies- als koersdoelverhoging geven.

Adviezen

NSI: naar buy van hold en naar €36 van €35,50 - ING

KPN: naar €2,35 van €2,45 - Bernstein

Adviezen







De dag van morgen