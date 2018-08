Fondsenrondje: Cijfers!

De AEX start wederom met een winst van 0,2%, wat in lijn is met de Duitse en Franse beurs. Alleen de Engelsen weten met een verlies van 0,3% de weg omhoog nog niet te vinden. De uitslagen van de individuele aandelen zijn overigens zeer beperkt.

Gelukkig hebben we cijfers van Adyen, Van Lanschot Kempen en Stern nog, want anders was het toch een beetje een saaie beursdag geweest. Op het gebied van de macro's is het een beetje stil vandaag. We hebben om 16.00 uur alleen de verkopen van bestaande woningen in de VS over de maand juli (consensus 5,4M) op de agenda staan. Meer is het niet.

Adyen

Voor het eerst sinds de beursintroductie kwam Adyen (+4,3%) met cijfers en deze waren toch best indrukwekkend. De netto omzet steeg in het eerste halfjaar met maar liefst 67% en de ebitda deed er nog een schepje bovenop met een plus van 83,1% ten opzichte van een jaar geleden.

Aan de andere kant zijn het ook cijfers die u mag verwachten van een bedrijf dat noteert tegen 160 keer de winst. Als dit groeitempo doorzet, gaat die hoge waardering er zo weer uit en lacht over vijf jaar iedereen om een koers van €550. Maar goed, het is niet gemakkelijk om deze stijging van de omzet en winst vast te houden. Kortom, de toekomst gaat het uitwijzen.

Van Lanschot Kempen

Niet alleen de cijfers van Adyen worden goed onthaald, ook die van Van Lanschot Kempen (+1,9%) kunnen beleggers wel bekoren. De chique vermogensbeheerder en private banker meldde een daling van de nettowinst van 37% naar €39,3 miljoen. Hier hoeven beleggers niet van te schrikken, want dit wordt veroorzaakt door een bijzondere bate die afgelopen jaar werd geboekt.

Positief is dat Evi het aantal klanten met 20% zag groeien en dat de commissie-inkomsten met 13% stegen. Daar staat een belangrijk minpunt tegenover dat de efficiency ratio van 81,1% veel te hoog is.

Dit betekent dat er per euro omzet, 81 eurocent aan kosten worden gemaakt. De bank wil deze ratio in 2020 teruggebracht hebben tot onder de 65%, maar het ligt voor de hand dat dit niet gaat lukken. Waarschijnlijk hadden beleggers hier al rekening mee gehouden, aangezien het aandeel dit jaar 8,8% lager staat.

Stern

Nabeurs kwam Stern (-0,9%) met haar halfjaarcijfers en deze worden een beetje lauwtjes ontvangen. Ondanks de grote reorganisatie die bij het bedrijf plaatsvindt, wist het automotive concern de omzet met een procentje te laten groeien. Daarentegen liep het bedrijfsresultaat (ebit) in het eerste halfjaar wel iets terug.

Dit werd veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim onder de automonteurs. Dit zorgde voor een extra kostenpost van €1,5 miljoen, omdat er tijdelijk extra personeel moest worden ingehuurd. Zeker in deze periode kost dit een hoop geld, want arbeidskrachten zijn op het moment schaars.

Alles overzien, valt de daling van het bedrijfsresultaat van €8,2 miljoen in H1 2017 naar €7,2 miljoen in H1 2018 nog wel mee. Waarschijnlijk is dit de reden waarom beleggers niet heel negatief reageren op de cijfers. Toch behoort het aandeel dit jaar tot de zwakkere broeders met een verlies van 17%. Gecorrigeerd voor het dividend, blijft er een negatief rendement van rond de 10% over.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,2%, en presteert daarmee in lijn met de Europese markten. Negatieve uitschieter is de FTSE100 met een verlies van 0,4%.

De Amerikaanse futures staan 0,3% in de min.

Goud daalt 0,2%

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+1,0%) weten de weg omhoog weer te vinden.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,156 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De vergoedingen op tienjaars staatspapier dalen in een brede lijn met 1 a 2 punten. Veel naam heeft het dus allemaal niet.

Damrak

Altice (+4,0%) doet wat hij wil en is de topper binnen de AEX.

De financials liggen goed met ABN Amro als uitschieter met een winst van 1,7%.

De defensieve waarden zoals Ahold, Unilever, KPN, Heineken en Relx liggen wat minder vandaag met minnen tot 0,5%. Niet schokkend dus.

Air France-KLM (+1,9%) gaat lekker hoor.

Wessanen (-0,5%) zakt verder weg in het moeras.

Beleggers kunnen het wel waarderen dat analisten van ING het advies op NSI verhogen van houden naar kopen. Het koersdoel gaat van €35,50 naar €36.

Oeps, ik ben de cijfers van ICT Group helemaal vergeten. Beleggers belonen het aandeel met een winst van 3,6%. Proost!

Adviezen

NSI: naar buy van hold en naar €36 van €35,50 - ING

KPN: naar €2,35 van €2,45 - Bernstein

