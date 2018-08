Liveblog: The Longest Bull

Update 16:30: Bullmarketrecordoverpeinzing

Het duurde toch nog twintig minuten voor de eerst Tesla vraag kwam. En bitcoin. Het ging er dan ook over dat vandaag de bullmarket anno 2009 de langste ooit is geworden gemeten in dagen.

Samen met Corné van Zeijl mocht ik er vanmiddag een uur lang over babbelen op BNR. Terugluisteren doet u hier.

Vandaag in Ask me Anything @BNR @JorgenRaymann kun je alles vragen over de historische #bullmarkt in de VS? Of is het toch geen record? Met @ArendJanKamp en @beursanalist Corné van Zeijl https://t.co/ddMocPc3M5 #BNR pic.twitter.com/6voEauCpWb — BNR Nieuwsradio (@BNR) 22 augustus 2018

Of dit inderdaad de langste bullmarket ooit is, is voer voor discussie. Uitgaande van slotstanden en de definitie dat een bearmarket -20% vanaf de top is, is wellicht het meest gangbaar. Ik reken met dit mooie weer echter alles goed ook intradagstanden. Ach en hoe belangrijk is het eigenlijk ook?

Het is een statistiek. Niet meer. Persoonlijk vind ik het ironisch, maar ook weer typisch beurs dat vrijwel op de kop af tien jaar na de ondergang van Lehman Brothers, kredietcrisis en heuse beurskrach dit record er is. Want dat had eind 2008 niemand voorspeld. Hel en verdoemenis des te meer.

Maestro, grafieken. Her zijn de bull- en bearmarkets van de afgelopen decennia. Eerst de S&P 500 en ja, er zijn de nodige beursmensen die zelfs van de bullmarket 1982-2000 streken. Die deden in oktober 1987 net even een tukje zeker, maar dit even terzijde. Kwestie van smaak en definitie. Klik voor gróóót:

Dan de AEX. Vergelijkt u eens de bullmarket van nu met die van de waanzin in de jaren negentig.

Waanzin? Ja, want toen rechtvaardigden de winsten de koersen niet en daar pullen we tot op vandaag de zure vruchten van. Zo tikten we dertig keer de winst af voor verzekeraars als Aegon en zaten er dotcoms in de AEX die nog nooit een cent hadden verdiend (en helaas nook nooit gingen verdienen).

Tot slot de harde rendementen van deze bullmarket, zowel prijs als met herbelegde dividenden. De S&P 500 deed gemiddeld 16,5% per jaar sinds de bodem begin maart 2009 en herbelegd mag u daar zo'n 2% per jaar bij optellen. Het langjarig gemiddelde sinds 1802 is 6,7% (Jeremy Siegel).

De AEX deed sinds 2009 11% per jaar en herbelegd 15,5%. Ons langjarig gemiddeld is 8% sinds 1900 (Robeco).

Eens of oneens? Zowel Corné als ik betoogden dat de winsten van de bedrijven de rally rechtvaardigden. Natuurlijk heeft de monetaire verruiming zonder weerga van de centrale banken voor een lekker rugwindje gezorgd, maar prijzen de beurzen altijd de winsten in. En die zijn recordhoog.

Zo is de markt het afgelopen jaar zelfs wat goedkoper geworden. Weliswaar lopen de koersen nog steeds op - in ieder geval in VS en Nederland - maar de winsten stijgen nog sneller. Natuurlijk gaat dit niet eeuwig zo door en komen er weer recessies en bearmarkets, maar daar is nu nog geen aanwijzing voor.

Eens zien hoe we er over tien jaar voor staan. Misschien zuurpruimen we dan over de langste bearmarket ooit, alles kan op de beurs. Ik hoop het niet. De eindeloze bearmarket 2000-2003 ben ik nog niet vergeten. Slopend. Moeilijk uit te leggen, maar met de koersen loop je zelf ook helemaal leeg.

Arend Jan, nog twintig punten er af en ik kan mijn spullen hier gaan pakken, zei in 2003 een TA'er toen van een bank tegen mij. Dat was rond AEX 220 en bleek uiteindelijk de bodem. Zes jaar later ging die 200 er wel aan. U ziet die stand hierboven in de grafiek. En toen begon een wonder.

Hebben we nog iets geleerd van deze bullamrekt? Ja, beleggen is lucratief, maar een mening hebben over beleggen is duur. Dat is mijn ervaring. Ik denk aan al die permakrach- en permabubbelroepers die deze hele bullmarket al dead wrong zijn. De namen en rugnummers mag u zelf invullen.

Zelf heb ik met open mond tien jaar lang naar de stijging staan krijgen. A bullmarket has to climb a wall of worry tenslotte. Gelukkig beleg ik automatisch iedere maand een vast bedrag (en blijf ik er met mijn handen van af). Zo niet, dan had ik ook de hele rally gemist. Dat weet ik zeker.

Update 09:30: Groefenomeen Adyen

De eerste keer is altijd spannend, maar complimenten voor Adyen, het ziet er allemaal gelikt uit. Alsof het al jaren routine is. Lekker kort persbericht om te beginnen. Daar houden we inderdaad van op de beurs.



Vervolgens hebben we twee pagina's vergelijkend warenonderzoek. Zie hieronder. Tot slot is er een aandeelhoudersbrief van 33 kantjes.



Die verpletterende groeicijfers. Die vele chique namen van klanten in de aandeelhoudersbrief. Het is indrukwekkend wat Adyen laat zien. Bij zulke groeicijfers en met zoveel fantasie zijn werkelijk ook iedere waardering en koers op het bord mogelijk. Hrt is echt wat de gek er maar voor over heeft.

Ja maar de business is gemakkelijk te kopiëren, er is veel concurrentie waardoor wellicht marges altijd laag blijven? Mwah. Voor mij is dit de grote beleggingles van deze jaren. Zie bijvoorbeeld Takeaway en Basic-Fit. Die doen ook niks unieks, maar ze doen toch iets heel goed. Lastig te duiden wát.

Consequent strategie uitrollen zonder mitsen, maren en excuses? Zeker en dit is mijn bias, maar ik proef ik bij deze bedrijven ook een grote drive om te slagen. Men on missions. Is het wellicht ook dat er échte ondernemers aan het hoofd staan en geen managers? Denk eens AkzoNobel en PostNL. Zo defensief...

Enfrin, de koers van Adyen staat nu op +4,8% en daarmee doet het aandeel 160 keer de winst. Veel? Weinig? Het kan allemaal. Zo lang er maar fantasie is. Die is er vandaag zeker.