Update 09:30: Groefenomeen Adyen

De eerste keer is altijd spannend en complimenten Adyen, het ziet er allemaal gelikt uit. Alsof het al jaren routine is. Lekker kort persbericht om te beginnen. Daar houden we inderdaad van op de beurs.

Vervolgens hebben we twee pagina's vergelijkend warenonderzoek. Zie hieronder. Tot slot is er een aandeelhoudersbrief van 33 kantjes.

Die verpletterende groeicijfers. Die vele chique namen van klanten in de aandeelhoudersbrief. Het is indrukwekkend wat Adyen laat zien. Bij zulke groeicijfers en met zoveel fantasie zijn werkelijk ook iedere waardering en koers op het bord mogelijk. Hrt is echt wat de gek er maar voor over heeft.

Ja maar de business is gemakkelijk te kopiëren, er is veel concurrentie waardoor wellicht marges altijd laag blijven? Mwah. Voor mij is dit de grote beleggingles van deze jaren. Zie bijvoorbeeld Takeaway en Basic-Fit. Die doen ook niks unieks, maar ze doen toch iets heel goed. Lastig te duiden wát.

Consequent strategie uitrollen zonder mitsen, maren en excuses? Zeker en dit is mijn bias, maar ik proef ik bij deze bedrijven ook een grote drive om te slagen. Men on missions. Is het wellicht ook dat er échte ondernemers aan het hoofd staan en geen managers? Denk eens AkzoNobel en PostNL. Zo defensief...

Enfrin, de koers van Adyen staat nu opo +4,8% en daarmee doet het aandeel 160 keer de winst. Veel? Weinig? Het kan allemaal. Zo lang er maar fantsie is. Die is er vandaag zeker.