Ze zijn in ieder geval torenhoog. De groeicijfers. On-Nederlands gewoon. Of ze goed genoeg zijn, weet ik niet. Te goed heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt.

#Adyen is door met H1's - eerste persbericht sinds de beursgang - en de groeicijfers mogen er zijn, zeg #AEX https://t.co/tdDGdfzFGe pic.twitter.com/j68MbyWBHP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 22 augustus 2018

Het is weer druk vandaag. Van Lanschot Kempen is er ook met cijfers:



Absoluut nam het aantal lease-contracten in H1 toe en daarmee is meteen al het vrolijks over de H1's van Stern wel gezegd?



Nog meer, ICT Group is er ook. Winstverdubbeling:



Rood, maar rustig op de markten. De dollar neigt lager. Verder blijft alles dicht bij huis.



Analistenadvies luidt:

KPN: naar €2,34 van €2.45 - Bernstein

NSI: naar buy van hold en naar €36 van €35,50 - ING

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers

08:00 Agfa-Gevaert Q2-cijfers

08:00 Stern Groep Q2-cijfers

08:00 ICT Q2-cijfers

08:00 Adyen Q2-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen jul 5,4M

En dan nog even dit

Zo dan:

Dollar remains on defensive, U.S.-China trade talks awaited https://t.co/MvU5Gocqae pic.twitter.com/I5FtjuQvoz — Reuters Top News (@Reuters) 22 augustus 2018

Intussen is het hard tegen hard:

Two U.S. airlines cut China routes as state-backed rivals turn up heat https://t.co/vH7MkzuUwQ — Reuters Top News (@Reuters) 22 augustus 2018

Geen besmetting?

Developed economies can shrug off emerging market pain https://t.co/MCTXmpSEda — Bloomberg Markets (@markets) 22 augustus 2018

Uw dagelijkse Tesla nieuws:

Deal-hungry investment bankers walk Tesla tightrope https://t.co/mJDm2xKoxc — Reuters Top News (@Reuters) 22 augustus 2018

Oeps:

Next EM domino to fall? #Brazil Real slumps beyond 4.00 amid cloudy election outlook. https://t.co/8x9AJRrAaN pic.twitter.com/goNf6fN3Me — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 augustus 2018

De grote techs trekken samen op, is dit nieuw?

Tech giants dismantle global Iranian propaganda push https://t.co/bdk7rRfcBK — Reuters Top News (@Reuters) 22 augustus 2018

Met olie is ook altijd wel wat:

Oil extends gains on signs of stockpile slide and weaker dollar https://t.co/eyI49Uf1iW — Bloomberg Markets (@markets) 22 augustus 2018

Geldt ook voor deze dingetjes:

Cryptocurrencies climb as market watchers cite short covering https://t.co/Q3qs2LHhtW — Bloomberg Markets (@markets) 22 augustus 2018

Oordeel zelf maar:

Trump, a currency manipulator? Wall Street isn't ruling it out https://t.co/vlFT1XBljO — Bloomberg Markets (@markets) 22 augustus 2018

Wacht even...

America's booming economy comes with a cost for global growth https://t.co/12Xk8baJZ6 — Bloomberg Markets (@markets) 22 augustus 2018

In dagen is de huidige bullmarket van de S&P 500 de langste ooit en wie weet:

Is this the peak? S&P sales and earnings growth in 2Q accelerated to +9.8% Y/Y and +25.5% Y/Y, respectively.https://t.co/cPlvWAZ5qc — Hedgeye (@Hedgeye) 21 augustus 2018

