Plusjes. Vooral de afgestrafte assets van de laatste tijd doen beter. Risk-on dus. Wat valt er verder nog over vandaag te zeggen? Toch een beetje zo'n beursdag dus:

WTF? pic.twitter.com/fKKi3iiffz — You Had One Job (@_youhadonejob1) 21 augustus 2018

Voornaamste wapenfeit vandaag is dat de dollar ruim een cent is gedaald ten opzichte van de euro. U weet het, president Donald Trump heeft eens te meer gezegd dat het Fed-rentebeleid hem niet aan staat. Daar heeft hij echter niets over te zeggen en de Fed lijkt niet onder de indruk. Het rentepad ligt er.

Donderdag is er het jaarlijkse lange weekend van centrale bankiers in Jackson Hole. Daar hebt u bij ons nog niets over gelezen. Voormalige Fed-voorzitter Ben Bernanke kondigde daar ooit twee verruimingsprogramma's aan en daar dankt het uitje haar naam aan. Sindsdien is er niets meer uit dat oord vernomen.

Fed-voorzitter Jerome Powell opent het weekendje weg in Jackson Hole. Eens zien of hij vragen krijgt over de president. Ik vermoed dat Powell in dat geval gewoon wijst op het wettelijke mandaat van de Fed. En dat is duidelijk: de centrale bank gaat over de dollar en niet het Witte Huis of Congres.

De scores vandaag:

Op Londen na eindige alle Europese beurzen in de plus met Milaan als grootste uitschieter

Wall Street kleurt ook groen en de S&P 500 kwam al tot vier puntjes van haar all time high 2872,87

De dollar noteert dus 1,15 nog wat

Olie kruipt omhoog, goud daalt ondanks de dollar en bitcoin doet niet zoveel

De AEX VIX Index (volatiliteit) doet -.2,5%

De rentes nog, de AAA;s tikken een paar basispuntjes aan. Iets meer risicobereidheid dus

Beursplein 5

Het aloude, kleine en bescheiden Royal Delft of Porceleyne Fles heeft vandaag cijfers en doet +4,44% op liefst 1722 stukjes. Dolle boel daar, want gemiddeld zijn het er maar 77. Er zijn ook maar twee adviesjes:

ASMI: naar €52 van €60 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar outperform van marketperform en naar €29,10 van € 25,20 - KBW

Morgan Stanley vermoedt dat Flow Traders een slechte maand juli heeft gehad en bezorgt het aandeel een slechte dag

Verder nog iets?

U hebt nog een dag om te bepalen of BAM nog meer op IJmuiden moet afschrijven. Donderdag cijfers. Dobbelt u anders vrolijk met brother in arms VolkerWessels mee

ING voorop, de financials liggen beter vandaag. Morgen heeft Adyen cijfers: +1,5%

Vopak heeft de geest sinds de cijfers

OCI ligt heel erg goed vandaag en ook al dit jaar

Shell wel aardig, SBMO en Fugro prima en Brunel weer niet: verklaar de oliewaarden maar

Tot slot, houdt TomTom De Negen nog wel in het vizier?