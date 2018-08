Fondsenrondje: Voorzichtig omhoog

De AEX weet de goede dag van gisteren een vervolg te geven en kruipt langzaam omhoog. Deze stijging van 0,1% is in lijn met de overige Europese indices. Het komt niet iedere dag voor, maar het zijn de Italianen die aan kop gaan met een winst van 1,0%.

Vandaag zijn er geen bedrijven die met tweedekwartaalcijfers zijn gekomen. Wel hadden we vanochtend het consumentenvertrouwen in Nederland over de maand augustus.

Deze daalde weliswaar van +23 naar +21, maar aangezien het gemiddelde vertrouwen beneden het nulpunt ligt, min 3 punten om precies te zijn, is het cijfer prima te noemen. Kortom, de Nederlandse consument gaat nog lekker door met geld uitgeven.

Flow Traders

De grootste daler op het Damrak is Flow Traders met -3,1%. Dit is niet geheel verrassend, gezien de dalende volatiliteit op de beurzen. Wat vooral opvalt is dat wanneer deze stijgt, bijvoorbeeld door handelsspanningen tussen de VS en China of de valutacrisis in Turkije, de volatiliteit er alweer snel uitloopt.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Als de bewegingen op de beurzen minder groot zijn, valt er simpelweg minder te verdienen voor Flow Traders en dan is een koers van €24,70 ook niet onlogisch. Ondanks het aandeel dit jaar niet meer de koploper is binnen de AMX, staat er inclusief het dividend nog steeds een plus van 30% op de borden.

Marktoverzicht

De Amerikaanse futures blijven dicht bij huis en noteren plussen tot 0,1%.

Goud (+0,3%) stijgt met dank aan een zwakkere dollar. Echter, in euro's daalt het edelmetaal met 0,1%.

Olie: WTI en Brent gaan beiden 0,3% omhoog.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,154 ten opzichte van de dollar.

Rentes: er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de sterke- en zwakke eurolanden. De rentes van de zuidelijke lidstaten dalen 6 tot 8 basispunten, terwijl de vergoedingen op Duitse en Nederlandse staatsleningen een puntje oplopen.

Damrak

Vopak (+2,6%) weet de koppositie vast te houden. Gisteren beleefde het aandeel ook al een mooie dag.

Voor de rest alleen maar nullen voor de komma bij de AEX-fondsen.

Aandeelhouders van BAM (+3,0%) lijken vertrouwen te hebben in de tweedekwartaalcijfers van donderdag. Of dit ook terecht is, zal moeten blijken. We gaan het meemaken.

Air France-KLM (+2,4%) vliegt omhoog en gaat door de €9 heen.

ASMI (-0,7%) zakt met dank aan een koersdoelverlaging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €52 van €60.

Wessanen (-1,2%) weet de stijging van gisteren geen vervolg te geven en staat alweer ruim onder de €12.

Kiadis: van topper naar flopper. Vandaag moet er toch weer 3,7% van de koers af. Het is niet anders.

Kendrion (+2,2%) kan weleens een oppepper gebruiken. Vorige week was het één groot drama.

Adviezen

ASMI: naar €52 van €60 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar outperform van marketperform en naar €29,10 van € 25,20 - KBC

