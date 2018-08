Liveblog: ASMI, ABN en huizen

Update 09:25: ASMI

Eindelijk. Als ik het goed heb, is dit het eerste analistenadvies van deze week. Verhip, over maandje is het tien jaar Lehman Brothers, beste Deutsche Bank. Hoe is het zoal met jullie? KBW is aardig voor ABN Amro.

ASMI: naar €52 van €60 - Deutsche Bank

ABN Amro: naar outperform van marketperform en naar €29,10 van € 25,20 - KBW

Update 08:50: Van crypto naar krap bij kas

Raak. Goed gespot. Hier past maar één quote bij en dat is meteen het grootste beurscliché ooit. Maar iedere keer weer. Sir John Templeton dus:

The four most expensive words in the English language are: this time it's different.

Jan 13 vs. Aug 20 pic.twitter.com/IXm1lu20je — Joshua Davis (@karbonbased) 20 augustus 2018

Briljant naschrift. Ik weet nog dat ik eind 2017 de jaarscores opmaakte en zag hoe goed aandelen het hadden gedaan, bijna +20% ofzo. Goh, dat doe ik in een dag, zei een crypto-collega. Ik zal hem straks weer es vrsgen.

See NYT piece on crypto investors.



Prediction: Crypto investors will have lower lifetime investment returns vs. index investors.



Why?



1. Demonstrate bad judgment once = more likely to do it again

2. Once you get used to 1,000% returns, 8% looks boringhttps://t.co/Btjai3z9NH — Ramit Sethi (@ramit) 20 augustus 2018

Update 08:30: Huizen +9%

Iedere keer blijkt het nog weer hoger te kunnen. CBS en Kadaster hebben cijfers over juli. Het kan toch bijna niet anders dat in ieder geval over een jaar, als de ECB de rente gaat verhogen, er eens een einde komt aan de stijging? Wellicht is dat meteen de reden. Omdat niemand het meer mogelijk acht.

Laat ik Datstream nog even bulderen en eigenlijk is het idioot dat deze data niet verder terug gaat.

ABN Amro duidt: