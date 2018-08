De yuan en de euro worden gemanipuleerd en de Fed moet helpen de economie aan te zwengelen, aldus de president.

Niet mee bemoeien, joh! Zoiets? De de dollar liet het zich vannacht in ieder geval geen twee keer zeggen:

Niet alleen de euro, trouwens:

Trump comments help EM currencies except #Turkey Lira. #India Rupee extends rebound from record low on Dollar drop. pic.twitter.com/HuuIIAF1Ly — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 augustus 2018

Zo is er in ieder geval iets om ons druk over te maken, U ziet het, verder gebeurt er niet zoveel. Wel is er een bescheiden rebound van de aandelenbeurzen van de emerging markets.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren vindt u hier. Er is nog geen analistenadvies.

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is wel eens dikker geweest. Ik zie nog geen cijfers van Royal Delft.

08:00 Porceleyne Fles Q2-cijfers

08:00 BHP Billiton Q2-cijfers

08:00 Nederland consumentenvertrouwen aug

En dan nog even dit

Als de BuBa het zegt:

Bundesbank says German's economy will slow but stay on a ‘sound’ path https://t.co/r4m2NFE2eU — Bloomberg Markets (@markets) 21 augustus 2018

Stealth bearmarket? Die kende ik nog niet:

Stealth bear market in international stocks rising steadily https://t.co/f6eQzju34p — Bloomberg Markets (@markets) 21 augustus 2018

Tja, als je je eigen deur dicht houdt voor anderen:

It's getting tough out there for globe-trotting Chinese companieshttps://t.co/9ElLJTALBh pic.twitter.com/5EDoGj60sy — Bloomberg Markets (@markets) 21 augustus 2018

Net als Rio Tinto eerder:

BHP lifts dividend to record as profit hits four-year high https://t.co/gAZL5D9EOq — Bloomberg Markets (@markets) 21 augustus 2018

Koersmanipulatie?

Korea Exchange says it checking Merrill Lynch trades after media reports, petition https://t.co/UlUlGA0Gji pic.twitter.com/jUCrU7Ea0l — Reuters Top News (@Reuters) 21 augustus 2018

De uitsmijter:

I have no words......... pic.twitter.com/6GoQ9Rq2RZ — Catspaw (@17catspaw) 18 augustus 2018

Of deze?

#Venezuela ready for confusion or chaos as monetary revolution takes hold. President Nicolas Maduro has devalued the Bolivar by 96% and linked it to the cryptocurrency Petro. https://t.co/k95NBx3lo5 via @welt pic.twitter.com/8Xwg2udi7O — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 21 augustus 2018

