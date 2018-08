TA: Goud graaft zich in

In de afgelopen dagen is de goudprijs overigens bijna 30 dollar opgelopen, maar een week eerder is de koers nog bijna 60 dollar gedaald. Goud staat vooral onder druk door de sterke dollar. Ook wordt goud niet langer gezien als veilige haven in onzekere tijden.

Er is weinig media-aandacht voor, maar er gaat bijna géén week voorbij zonder stevige dalingen van de goudprijs. Sinds juni is er zo’n 6% van de koers afgegaan, sinds april bedraagt het verlies al bijna 15%.

Ook andere edelmetalen verliezen fors: Palladium, Platina en Zilver zijn dit jaar ook flink in koers gedaald. We kunnen dan ook spreken van een typische bearmarket in edelmetalen. Vandaag bekijk ik de edelmetalen, alsmede Barrick Gold, het grootste mijnfonds ter wereld.

Steunlijn AEX uit 2009

Uiteraard eerst een technische blik op de Nederlandse beurs. Het is wel geen bearmarket, maar op onderstaande grafiek is het stroeve koersverloop van de AEX goed te zien (binnen de cirkel). De door mij verwachte camping/zomerrally is in geen velden of wegen te bekennen.

Maar afgezien van het grillige koersverloop van de afgelopen maanden staan alle lijnen nog naar boven gericht. Recent is de beursindex teruggevallen naar de onderkant van het stijgende trendkanaal uit 2016, afgebakend met de rode lijn. Ik verwacht niet dat de AEX deze trend zal breken.

Mocht dat toch gebeuren, dan ligt er een sterk vangnet rond 510,55, waar de toppen van 2015 zich bevinden. Vlak daaronder ligt de stijgende bodemlijn uit 2009. Nogmaals, ik verwacht het niet, maar bij een eventuele doorbraak van het stijgende trendkanaal uit 2016 komt er een kleine 10% neerwaarts potentieel vrij.



Goud naar bodem van eind 2016

Het technisch beeld van de goudprijs is weer verzwakt nu de bodems van 2017 rond 1194 neerwaarts zijn gebroken. Verdere koersdalingen richting steun 1.122,79 (gevormd op 16 december 2016) sluiten we niet uit. Het technische plaatje signaleert verkoopdruk zolang er lagere toppen op de grafiek worden achter gelaten.



Zilver naar bodems uit 2015

Het edelmetaal Zilver heeft met de daling onder de koersbodem van eind 2017 rond 15,80 de dalende trend hervat. Er is aan de onderkant ruimte richting steun 13,65 (bodem van 18 december 2015).

Verkoopdruk in Zilver neemt duidelijk toe. Na een doorbraak onder steun 13,65 wordt 12,45 het volgende neerwaartse koersdoel.





Palladium onderuit

Palladium is technisch verzwakt nu de laatste bodem rond 900 niet wist stand te houden. Eerder al verliet Palladium de stijgende trend en werd een lagere top gevormd, hetgeen eveneens zwakte signaleerde.

Er komt neerwaarts potentieel vrij, richting steun 830,00 (bodem van 14 juli 2017). Weerstand ligt op 1.129,00 (top van 19 januari). Na een doorbraak onder steun 830,00 wordt 753,00 het volgende neerwaartse koersdoel.



Platina naar bodems uit 2008

Platina heeft met de doorbraak onder de koersbodems van 2016 rond 814 de dalende trend hervat. Het technisch beeld blijft zwak zolang Platina lagere toppen en bodems vormt. Verdere koersdaling richting steun 763,00 (gevormd op 31 oktober 2008) mag niet worden uitgesloten.



Barrick Gold

De grootste gouddelver ter wereld, Barrick Gold, heeft het niet makkelijk met dergelijke forsen duikelingen. De koers is sinds de top van 2016 meer dan gehalveerd. Technisch ligt het mijnfonds er zowel op korte als op lange termijn zeer slecht bij.

De lagere koerstoppen en -bodems signaleren aanhoudende verkoopdruk. Daarnaast laat de 200-dagenlijn van Barrick Gold een dalend verloop zien, wat duidt op een negatieve technische conditie. Nu het aandeel ook onder de bodem van maart rond 11,07 is gedoken, mag een verdere koersdaling worden verwacht richting 6,90 (bodem van 20 november 2015).

Zolang de dalende trend zich voortzet, adviseren we voorzichtig te blijven. Enkel boven weerstand 13,80 (top van 27 april) verbetert het beeld.