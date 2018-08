Liveblog: Tesla, Vopak en Athene

Update 14:25: Vopak?!

Er is geen nieuws, er zijn geen geruchten, zo heel raar doen de lange olie futures nou ook weer niet, maar niets houdt vandaag Vopak tegen om door €40 euro te stomen. Op die een of andere manier komt de koers daar steeds weer op uit.

Is dit een mooi niveau om het op te pikken na die afstraffing op de H1's? Vopak hoopt vananf volgend jaar te oogsten wat ze de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd, bespaard, gereorganiseerd en lean & mean heeft gemaakt.

U ziet de winst- (blauw) en omzetverwachtingen (groen) voorzichtig oplopen en dan volgt hopelijk dividend (paars) vanzelf ook, maar waardering juist (rood) niet.

Update 14:00 uur: Grieks worstelen

Ik daag u uit met een nog verbijsterende grafiek te komen. Dit was de hoofdindex van een ontwikkelde economie, maar MSCI maakte er tijdens de Griekse schuldencrisis rond 2010 een opkomende markt van. Dit is trouwens ook mijn eigen worst case scenario, wanr de Dow Jones flikte dit ooit ook.

Van oktober 1929 tot en met juni 1932 daalde de Amerikaanse index 89%. Toen viel het ene Benjamin Graham op dat alle aandelen onder intrinsieke waarde noteerden en een weer failliet gegane Jesse Livermore vroeg zich af waar die $400 miljoen waren gebleven die hij op Black Thusrday verdiende.

Bij Griekenland houden we het het voorlopig maar op dat het land nog in de EU zit en nog altijd met de euro betaalt. Dat hadden er niet veel verwacht. En wie zin heeft de Griekse beurs te voor wie weet weer eens een boom & bust zonder weerga, vraagt zijn of haar broker maar naar een tracker.

Griekenland is sinds vandaag weer uit een bail-out programma https://t.co/lOeU0Sdc2v Iemand zin om de Griekse hoofdindex te kopen? Dat is me r eentje, hoor pic.twitter.com/cjcpkCIXKh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 augustus 2018

Update 13:30: Tesla

Zo, zet dat koersdoel daar maar neer, JPMorgan.

Zulke downgrades zie je ook niet iedere dag ##JPMorgan #Tesla pre-market -4% pic.twitter.com/rSiFv5gvdT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 20 augustus 2018

Klik voor groot, uit Reuters vis ik alle adviezen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat meer analisten het aandeel zouden volgen en ook al wel verder hadden verlaagd. Niet dus. Hier vindt u de shorts. Als ik goed interpreteer en reken is dat zo'n 20%