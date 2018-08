Fondsenrondje: Uitstekend begin

De AEX is de week uitstekend begonnen met een winst van 0,6%. We presteren daarmee in lijn met de overige Europese beurzen. Ditmaal zijn het de Duitsers die de koploper zijn met een plus van 1,0%.

Het lijkt erop dat de vlak liggende Turkse lira de aanleiding voor de optimistische stemming onder beleggers is. Turkije kreeg afgelopen weekend van zowel Moody's als Standard & Poors een stevige verlaging van de kredietwaardigheid om de oren. Beide kredietbeoordelaars gaven de obligaties van het land de junkstatus.

Op zich is dit niets nieuws, want de kredietwaardigheid van Turkije had al de junkstatus. Het verschil is dat de beoordeling van 'rommel' naar nog meer rommel gaat. Desondanks gaat de lira niet fors omlaag, wat zorgt voor het positieve sentiment op de financiële markten.

Geen bedrijvennieuws

Het is voor mij voor het eerst dat er op het Damrak geen enkel nieuwtje over een bedrijf bekend is. Zelfs de analisten houden zich koest vandaag. Op zich ook niet verkeerd, als we het positieve sentiment vandaag maar vasthouden.

De meeste kwartaalcijfers zijn ook zo'n beetje achter de rug. Alleen BAM, die donderdag met haar resultaten naar buiten komt, springt in het oog. We gaan zien of de ommekeer dan eindelijk kan komen, want het aandeel heeft de afgelopen 2,5 jaar op een stijgende beurs wel erg beroerd gepresteerd.



De AEX wist in de afgelopen 30 maanden een winst van bijna 40% op het bord te zetten, terwijl aandeelhouders van BAM in diezelfde periode een verlies van bijna 30% moesten slikken. Dit hoort natuurlijk niet bij een cyclisch bouwbedrijf.

Tegenwoordig geven we de zeesluis uit IJmuiden daarvan de schuld, maar dit is natuurlijk maar een deel van het probleem. Aan de andere kant is de waardering van BAM gedaald naar 8 keer de winst. Dus duur kan het aandeel ook weer niet genoemd worden. Maar goed, gezien het beroerde trackrecord, komt dit niet als een verrassing.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,6%, en presteert daarmee in lijn met de Europese markten. Duitsland is de positieve uitschieter met een winst van 1,0%.

De Amerikaanse futures noteren plussen tot 0,4%.

Goud stijgt ondanks een sterkere dollar met 0,3%.

Olie: WTI en Brent gaan 0,1% en 0,5% omhoog.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,141 ten opzichte van de dollar.

Rentes: Typisch gevalletje van risk on. De rentes van de zwakkere eurolanden dalen een paar basispunten, terwijl de Nederlandse en Duitse vergoedingen op staatsleningen een basispuntje oplopen.

Damrak

De risicovollere aandelen ArcelorMittal (+2,6%) en Altice (+2,5%) liggen er goed bij.

Daarentegen zijn het de defensieve havens die het tempo niet kunnen bijbenen. Ahold, Unilever, Heineken en Relx stijgen niet meer dan 0,2%.

Niet schrikken van het minnetje van NN Group op de borden. Het aandeel gaat vandaag €0,66 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat de verzekeraar 1,0% in de plus

KPN (-0,1%) is de enige daler onder de AEX-fondsen. Dit staat symbool voor het jaar van de telecommer op de beurs. Het aandeel staat year to date meer dan 20% in de min.

De drie namen die het de afgelopen paar maanden erg zwaar hebben, zijn op dit moment de toppers binnen de AMX. Het gaat om AMG (+3,0%), Wessanen (+2,8%) en Besi (+1,9%). Een duidelijk signaal dat beleggers vandaag meer risico durven te nemen.

Het mag geen verrassing zijn dat Flow Traders onderin het rechterrijtje noteert met een min van 0,5%.

Kiadis gaat er ineens vandoor met een plus van 6,0%. Nieuws heb ik nog niet gezien.

Het woord 'stijgen' staat niet in het woordenboek van Beter Bed (-0,4%).

Adviezen

Geen advies te bekennen.

