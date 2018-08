TA: De mannen van de jongens scheiden

Nadat de AEX-index onder de toppen van mei en juni was gebroken, kwam er nieuwe koersdruk in de markt. Het technisch beeld is hiermee wat verzwakt, maar niet dramatisch.

Er ligt ten eerste een stevige steun op 543,87, gevormd door de koersbodem van 27 juni. Ten tweede bevindt zich hier de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal en naderen we de 200-dagenlijn.

Door recente daling wordt dus een cruciaal steunniveau genaderd. Om de verkoopdruk van zich af te schudden moet nu eerst de correctieve (dalende) fase verlaten worden. Ik heb het hier al eerder aangegeven dat er, bezien vanuit een lange termijn perspectief, mogelijk een instapkans aankomt.

De mannen en de jongens

Bij het verwerven van nieuwe posities moet men zich realiseren dat niet alle sectoren of industriegroepen evenredig door de recente winstnemingen getroffen worden.

Zo is ING de afgelopen weken al bijna 15% gedaald, terwijl Unilever zo’n 5% is opgelopen. ING is al heel lang een underperformer, maar Unilever doet het de laatste maanden juist goed.

Dit geeft aan dat op de aandelenbeurs de mannen van de jongens worden gescheiden. Vandaag houd ik Unilever en ING dan ook tegen het licht.

Unilever vormt hogere bodem

Unilever veert op boven de steun, gevormd door de toppen van mei en juni rond 48,61. In de recente terugval heeft Unilever dus een hogere bodem achter gelaten, binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven.

Er ligt steun op 48,61 (gevormd op 27 juli). Weerstand ligt rond 52,31 (gevormd op 18 oktober 2017). In eerste instantie is er beperkte ruimte om te stijgen (naar de horde rond 52,31), desondanks adviseren we om dit fonds aan te houden. Na een uitbraak boven weerstand 52,31 is een verdere stijging naar 60 te verwachten.

Het risico van krap 2% is te overzien. Unilever biedt een redelijke verhouding tussen de te behalen winst en het risico dat gelopen wordt. Ik hou overigens wel de moneyflow (onderste helft van de grafiek) in de gaten, die iets afbuigt wat aangeeft dat de instroom van vers kapitaal stagneert.



ING weet het zwakke koersverloop niet om t buigen

ING vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 10,35 (bodem van 30 september 2016). De weerstand ligt rond 12,06 (gevormd op 2 juli).



Het korte termijn technisch plaatje verzwakt, ondanks het ruime opwaarts potentieel en het beperkte neerwaarts risico. De moneyflow daalt al geruime tijd, wat aangeeft dat beleggers geld aan ING onttrekken.