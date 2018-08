Slot: Slap weekje

Wellicht zijn de beurzen met dit plaatje samen te vatten. Emerging markets zitten op randje bearmarket (-19,6% vanaf top), developed markets niet. Helaas is de een geen leading indicator van de ander.

De MSCI wordt gedragen door de VS (60% Amerikaanse aandelen). De S&P 500 heeft sinds januari echter geen hogere top meer neergezet. Het kan daarom dat achteraf blijkt dat we al in een bearmarket zitten. Dat is officieel 20% vanaf de top. De AEX heeft sinds januari wel twee keer een nieuw top neergezet.

Hieronder ziet u de AEX in dollars voor een eerlijke vergelijking. Zo gemeten heeft de index een aardige schop onder haar bevallige achterste gehad deze maand. Ofwel u ziet de enorme impact die een dollarritje van een cent of twee heeft. Op deze manier is het toch spannend dat de r in de maand nadert.

Statistisch gezien zijn september en vooral oktober de slechtste beursmaanden van het jaar en alle krachs gebeurden in deze maanden. Zo herdenken we volgende maand bijvoorbeeld tien jaar ondergang Lehman Brothers en start kredietcrisis. Ik voorspel u veel gezellige verhalen daarover.

De conclusie worden vast dat het nu nog allemaal veul erger en enger is en dit keer wél slecht afloopt. Zo gaat het al eeuwen. Een zien wat de vragen ziin, wellicht vertel ik hier tussen 18:30 en 19:00 uur meer over in BNR Beurswatch, waar ik te gast ben.

Voor de liefhebbers nog even langs:

Eerst terugblikken op deze heuse TT-week: Turkije en Tesla kleurden namelijk de headlines en de AEX verliest. Hier ons bekende lijstje:

AEX deze week: -1,8%

AEX deze maand: -1,1%

AEX dit jaar: +1,5%

AEX dit jaar inclusief herbelegd dividend: +4,4%

Marktbreed ziet het lijstje er zo uit: aandelen slecht, maar Amerikaanse aandelen en (AAA-)obligaties goed.

AEX

De risk-off modus op de beurzen - klinkt veel chiquer dan daling, toch? - spat van de weekscores in de AEX af. Het zijn de defensieve fondsen die stijgen of redelijk blijven liggen en de financials en cyclische aandelen die niet worden geblieft. Uitzonderingen zijn Royal Dutch Shell, Heineken en Aalberts. RELX fier aan kop.

Ahold Delhaize ook bovenaan, mede dankzij ijzersterke cijfers van Walmart. Nee, niet alle retailers geven zich zonder slag of stoot aan Amazon over. CEO Frans Muller moet met zijn nieuwe strategie dit jaar bedenken hoe hij zijn bedrijf online op de kaart zet in de VS. Oh ja, ASML staat precies aan de onderkant trendkanaal.

De dalers komen u van alle kanten tegemoet in de AMX, waar het gros van de fondsen uit hetzij cyclische, ADHD- of altijd-wat-aandelen bestaat. Van AMG, Besi Fugro en nog een paar van die jongens kijkt u niet raar op, maar TKH (winst nemen op prima cijfers...? ) en Boskalis (witte vlag Q2's) zijn de nare uitzonderingen.

Laat IMCD dan maar weer schuiven met prima Q2's en een nieuwe all time high. Corbion is ook wel een aangename verrassing.

Heijmans betaalt de vrijdagmiddagborrel na goed ontvangen Q2's. Of we de catering aan ForFamers kunnen overlaten is vers twee, maar het boerenbeursbedrijf deed het wel goed deze week op Q2's. Aan de onderkant... Tja, hoe usual suspect wilt u usual suspects hebben? Vooral Beter Bed is een drama.

Maar ook Lucas Bols en VolkerWessels liggen niet goed. Kendrion is uithuilen en opnieuw beginnen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en tot zondag bij mijn vooruitblik.