Fondsenrondje: Richting optie-expiratie

De AEX is de dag een beetje slapjes begonnen en noteert 0,2% lager. Dit is in lijn met de overige Europese beurzen. Alleen de Fransen doen het wel aardig met een stijging van 0,2%.

Vanmiddag kunnen we misschien wat beweging verwachten, want dan is de optie-expiratie. Het is geen garantie, maar wel een kans om nog wat mooie uitslagen op de borden te zetten.

Voor de rest staan er, op het consumentenvertrouwen uit de de staat Michigan na, geen macro's op de agenda.

Vopak

Vopak (-6%) krijgt een flinke tik op de vingers van beleggers, nadat het bedrijf vanochtend teleurstellende tweedekwartaalcijfers publiceerde. De grootste tegenvaller zit hem in de bezettingsgraad die van 91% in Q2 2017, daalde naar 86% in Q2 2018.

Minder opslag betekent minder centjes in het laatje van Vopak. De omzet daalde in het eerste halfjaar naar €626, terwijl de opbrengsten in H1 2017 nog €669 miljoen bedroegen. Dit leidde uiteindelijk tot een lagere nettowinst per aandeel. Deze ging met 7% omlaag van €1,18 naar €1,10.

IMCD

Daar waar Vopak wordt afgestraft, straalt IMCD (+5,3%) na de publicatie van de tweedekwartaalcijfers. De distributeur van chemicaliën wist de omzet in het eerste halfjaar met 23% te laten stijgen ten opzichte van het vorige jaar. Ook de Ebita ging lekker met een groei van 24%.

Dit is knap, want in het eerste kwartaal bedroeg de groei 17%. Dit betekent een stijging van de Ebita van 30% in het tweede kwartaal. De nettowinst ging ongeveer net zo hard omhoog en kwam in het eerste halfjaar uit op €1 per aandeel.

Niet alleen vandaag kunnen aandeelhouders van IMCD rustig een borreltje nemen. Het hele jaar ligt de koers er al lekker bij. Met een koersstijging van meer dan 25%, behoort het aandeel tot de betere beleggingen van het Damrak.

AND

De bleeder van het Damrak is een lokaal genoteerd fonds. AND (-7,3%) kwam vanochtend op zijn zachtst gezegd met teleurstellende cijfers. Als ik eerlijk ben, valt deze daling nog wel mee, aangezien de koers gisteren 6,2% omhoog ging.

De kaartenmaker moest een verlies in de boeken zetten van €0,9 miljoen, omgerekend een negatief resultaat van €0,25 per aandeel. Dit is niet zo gek, aangezien de omzet in het eerste halfjaar bijna door de helft ging naar €0,5 miljoen. Meer verlies dan omzet doet wel veel pijn aan de ogen.

Het mag geen verrassing zijn dat het aandeel dit jaar tot de meest beroerde fondsen van het Damrak behoort. Dit jaar is er maar liefst 51,9% van de koers afgegaan. Als we zo naar de cijfers kijken, dan moet er wel het nodige gebeuren. Maar goed, voor adviezen moet u bij de IEX-beleggersdesk zijn.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2%, en doet het daarmee in lijn met de overige Europese beurzen. Frankrijk is de positieve uitschieter met een winst van 0,2%.

De Amerikaanse futures doen het rustig aan en staan 0,1% in de plus.

Goud weet licht te herstellen en gaat 0,3% omhoog.

Olie: WTI en Brent staan 0,3% in de plus.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,140 ten opzichte van de dollar.

Rentes: Weinig spektakel in renteland. De Nederlandse en Duitse rente daalt een basispuntje. Niet meer, niet minder.

Damrak

Op de cijferaars na, zijn er weinig bewegingen omhoog waar te nemen. Galapagos is koploper met een winst van 0,4%. Erg magertjes allemaal.

De verzekeraars Aegon (-2,1%) en NN group (-0,7%) hebben het goede sentiment niet vast kunnen houden.

Onze chippers liggen wat zwak met dank aan de magere outlook die Nvidia gisteren publiceerde.

Air France-KLM (-3,2%) is de flopper binnen de AMX, nadat de luchtvaartmaatschappij het laatste voorstel van de pilotenvakbond in de prullenbak had gegooid. Waarschijnlijk wordt er weer ordinair gestaakt.

Brunel (-2,0%) blijft maar slecht liggen. Die cijfers etteren blijkbaar toch nog even na.

Voor Heijmans (+2,1%) geldt hetzelfde, maar dan andersom. Proost!

Adviezen

Boskalis: naar buy van accumulate en naar €31,50 van €33,50 - KBC

Kendrion: naar €33 van €37,50 - Kepler Cheuvreux

ING: naar €17 van €17,25 (buy) - Goldman Sachs

Bekijk alles op IEXONE: