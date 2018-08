TA: AEX snakt naar bodemvorming

Zijn de verkopers klaar? Is de verkoopdruk opgedroogd?

We verwachten een consoliderend koersverloop, met een stevige steun rond 543,87 punten. Daar ligt de koersbodem van 27 juni.Deze steun markeert tevens de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal en ligt ook nog rond het niveau waar de 200-dagenlijn zich bevindt.

Al met al is in de recente daling een cruciaal steunniveau genaderd, wat aangeeft dat de markt binnenkort zal stabiliseren.

Om de lange termijn uptrend te hervatten, moet nu eerst de correctieve (dalende) fase verlaten worden, waarna de weerstand op 576,90 punten (gevormd op 27 juli) gebroken dient te worden.







De AEX test de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal en tevens de 200-dagenlijn (de glooiende rode doorlopende lijn).







Bodemvorming

De Nederlandse beurs snakt naar bodemvorming. Om te beoordelen of de verkoopdruk al is verwerkt, gaan we te rade bij de Relative Strength Index, meestal afgekort als RSI.

De RSI wordt verondersteld te kunnen meten of de beurs over-reageert op bepaalde ontwikkelingen, met andere woorden: zijn we al te ver gedaald.

De RSI van de AEX geeft op korte termijn een lichte oversold conditie (licht uitverkocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen.

Bij een RSI-waarde onder 30 kan van een oververkochte (<30: oversold) conditie sprake zijn.

Let op, hieraan kunnen geen directe koopsignalen ontleend worden, want een index in een sterke dalende trend kan soms wekenlang oversold blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog lagere bodems vormt, terwijl de RSI al hogere bodems begint te vormen.

Dit zijn vaak signalen van bodemvorming of - iets later in de tijd - van een mogelijke trendomkeer. Daarvan is nu overigens nog geen sprake.







Conclusie

Nadat de AEX meerdere korte uptrendjes heeft gebroken, zakt de index nu in de richting van de bodem van 27 juni rond 543,87 punten. Zolang deze steun stand weet te houden, blijft het meerjarige stijgende trendkanaal intact.

Het positieve technische lange termijn plaatje moet nog worden bevestigd indien de AEX boven de 200-dagenlijn weet te blijven.

In combinatie met een lichte oversold-waarde op de RSI, is de verwachting gerechtvaardigd dat de markt zal stabiliseren.