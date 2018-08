Slot: Prima herstel

De AEX (+0,7%) is bijna op de helft om het verlies van gisteren goed te maken. We presteren hier in lijn met de overige Europese beurzen. Negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs die een verlies moet noteren van 1,4%.

Vandaag is zo'n dag dat we ons even niet druk maken om de Turkse lira, handelsspanningen tussen de VS en China of wat dan ook. Gelukkig maar, want dagen zoals gisteren moeten we niet te vaak om de oren krijgen.

Ondanks het pessimisme van de afgelopen paar dagen, staat de AEX-herbeleggingsindex gewoon nog 5,0% in de plus. Hier mogen we best tevreden mee zijn. De meeste Europese beurzen staan dit jaar gewoon in de min.

Op naar renteland. We zien wederom dat handelaren in tienjaarsobligaties het vandaag niet al te druk hadden. De Duitse en Nederlandse rente loopt een basispuntje op en de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier daalt vijf basispunten. Meer is het niet.

NN Group

NN Group (+4,1%) is met afstand de topper op het Damrak, nadat het vanochtend meevallende kwartaalcijfers had gepubliceerd. De belangrijkste meevaller zit hem in de solvabiliteitsratio die steeg naar 226%. Hiermee behoort het bedrijf tot de meest solvabele verzekeraars.

Daarnaast zullen er weinig beleggers zijn die klagen over de nettowinststijging in het tweede kwartaal van bijna 100%. Het nettoresultaat ging van €240 miljoen naar €463 miljoen. Overigens had het aandeel dit jaar nog niet zoveel gedaan dus deze opwaardering van de koers konden aandeelhouders wel gebruiken. Year to date staat de verzekeraar 4,8% in de plus.

Aegon

In het kielzog van NN Group, stijgt Aegon met een winst van 2,5% lekker mee. Ook deze cijfers vielen niet tegen. De nettowinst ging weliswaar fors achteruit, maar hier lag een desinvestering op de Ierse activiteiten aan ten grondslag. De positieve koersreactie van vandaag wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de solvabiliteit van 185% naar 215%.

Hiermee kan Aegon nog niet tippen aan die van NN Group, al betekent een percentage van boven de 200 dat een verzekeraar kerngezond is. U kunt dus de simpele conclusie trekken dat beide verzekeraars tegen een stootje kunnen. Er zullen waarschijnlijk een aantal sectorgenoten, en dan met name die in het zuiden van Europa, stikjaloers zijn.

Boskalis

Boskalis (-3,1%) krijgt wel een tik om de oren van beleggers, al stond er even bijna -9% op de borden. We moeten soms even streng zijn, maar de baggeraar kwam toch echt met baggercijfers. Met dank aan een eenmalige afboeking van €400 miljoen, als gevolg van de waardedaling van een aantal schepen, moest het bedrijf een verlies in de boeken zetten van €361 miljoen.

Aan de andere kant is het management wel bereid om in één keer verlies te nemen. Misschien zijn dat wel de momenten dat het aantrekkelijk wordt om in te stappen. Wie het weet mag het zeggen. Voorlopig is het aandeel dit jaar nog geen succes geweest met een min van maar liefst 20%.

Brede markt

De AEX doet het met een winst van 0,7% net zo goed als de Duitsers en Fransen. De Italianen hebben met een min van 1,4% wat uit te leggen.

De AEX VIX-index (volatiliteit) koelt met een min van 15,3% behoorlijk af en noteert 13,45 punten.

De Amerikaanse indices gaan stevig omhoog. De S&P500 en Nasdaq noteren winsten tot 0,9%, maar de Dow Jones doet er een schepje bovenop en stijgt 1,4%.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,139 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen doen vrijwel niets en noteren nog steeds op belachelijk lage niveaus.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,7%) weten nog niet te herstellen van de klap van gisteren.

Goud (+0,4%) mag een keertje omhoog. Dit jaar staat het edelmetaal bijna 10% in de min, in dollars welteverstaan.

Het Damrak

Altice (+2,6%) is de gedoodverfde stijger op een dag als vandaag.

Ahold (+1,1%) is als defensieve haven een opmerkelijke winnaar en noteerde al even boven de €21.

Van ASR Verzekeringen (+0,7%) had ik eerlijk gezegd iets meer verwacht. Zeker met een koersdoelverhoging van UBS.

Galapagos (-0,9%) was op weg naar de €100, maar zakte vandaag door de €90. Zo snel kan het gaan met biotechbedrijven.

Takeaway.com (-2,5%) staat onder druk nadat BNP Paribas bekendmaakte dat het haar twijfels heeft of de maaltijdbezorger in Duitsland als winnaar uit de strijd gaat komen. Daarentegen gaf Barclays het aandeel gewoon een koersdoelverhoging. Deze ging van €59,10 naar €68,50.

Besi (-1,8%) is vandaag het lelijke eendje binnen de AMX. Bij een positief sentiment dalen, is niet goed voor een cyclisch aandeel.

Heijmans (+2,6%) bouwt lekker verder, na de mooie cijfers van gisteren.

Pharming (+2,1%) kan natuurlijk niet achterblijven. De €1,30 is weer in zicht.

Kendrion (-6,0%) wordt nog een keer afgestraft na de teleurstellende cijfers van gisteren. De verwachtingen waren ook niet bijster sterk.

Lokaal springt AND (+6,3%) er ineens vandoor. Een volume van bijna tienduizend stukjes is voor dat fonds helemaal niet gek.

Tot slot komt Nvidia vanavond om 22.00 uur met cijfers. Collega Arend Jan gaat deze cijfers met een schuin oog in de gaten houden.

Adviezen

ASR: naar neutral van sell en naar €35 van €30 - UBS

Takeaway: naar €68,50 van €59,10 - Barclays

Takeaway: naar underperform van neutral - BNP Paribas

ForFarmers: naar accumulate van hold (€11,80) - KBC

Heijmans: naar €15,75 van €14,45 (buy) - ING

