Liveblog: Uniek Randstad en Besi

Update 15:00: Dividendkoninginnen Randstad en Besi

Dividendgroei welteverstaan:

Here’s a select group of stocks that offer both significant growth and nice yield—a combination that’s not that commonhttps://t.co/4eim0WJGjL — Barron's (@barronsonline) 16 augustus 2018

Voor lange termijnbeleggers is dividendgroei misschien het belangrijkste wat er is. Als u zelf uw risicobandbreedtes bepaalt, kunt sommen maken hoeveel uw belegging van nú in de komende vijf, tien en zelfs dertig jaar oplevert. Ja, da's andere koek dan de eerstvolgende koerstik van de AEX gokken, hé?

Bij vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars doen ze de hele dag niks anders. Ik weet zeker dat bijvoorbeeld Unilever populair is op deze adresjes. U ziet om te beginnen (oranje) het dividend per aandeel sinds 1973. Trekt u het rustig binnen een bandbreedte dit lijntje door naar de toekomst.

Het blauwe lijntje is de gemiddelde dividendgroei per jaar over een periode van vijf jaar. Dat doe ik omdat Barron's dat ook doet, zo meer. Wat zal het zijn, 10% gemiddeld per jaar dividendgroei ofzo? Zo wordt geld langzaam door de jaren heen vermogen. En wat kan u, bij wijze van, verder dan de koers nog schelen?

Inderdaad, rond 2008-2009 ging het even helemaal fout met -4,7% per jaar. Niet slecht toch over een periode van 45 jaar? Als u dat wel vindt: zelfs lange termijn dividendbeleggen is geen free lunch. Af en toe moet er met bloed, zweet tranen, stress en slapeloze nachten voor rendement worden gewerkt.

Inderdaad, niet blazen. Barron's komt tot dit bescheiden lijstje. Wel mooie en ook bij ons bekende namen. Om even een gemene vraag te stellen: hebt u liever Galapagos of AbbVie? Broadcom laat dan weer voor een technologiebedrijf echt unieke cijfers zien. Zelfs Apple doet maar 1,4% dividendrendement.

Goed, struin ik nu onze indices af volgens dezelfde methode. Inderdaad, het is zoeken. In de AEX springt alleen Randstad er uit? Of ook KPN?! AkzoNobel is vertekend door het superdividend.

In de AMX komt wel een mooie boven drijven: Besi! En hoe. Nu maar hopen dat het bedrijf niet hoeft te snijden of te passeren. TKH is een twijfelgeval.

In de AScX zitten helaas wel een paar mooie reversed best of two worlds aandelen, maar verder kan ik er weinig chocolade van maken. Of ik moet dividendkoningin Acomo matsen.

Succes met dividend beleggen. En anders koopt u gewoon een tracker op de dividend aristocrats. Die zijn er legio. Dit is een eretitel die bedrijven niet zomaar krijgen. Niet alleen moet er een uitmuntend dividendbeleid zijn, het bedrijf dient op alle corporate governance items een groen vinkje te hebben.

Ene PPG zit er ook tussen, maar laat ik verder mijn mond maar houden. Gepasseerd station.

Update 13:45 uur: Walmart?!

Gisteren keek de hele beurs verbluft naar tegenvallende cijfers van Chinese technologiereus Tencent (-3% vandaag op thuisbeurs Hongkong). Vandaag kijkt de hele beurs verbluft naar de meevallende cijfers van good old Walmart. Dat e-commerce percentage zijn we meer van Amazon gewend.

Walmart shares soar 8% as earnings top expectations, boosted by 40% U.S. e-commerce sales growth. https://t.co/c4Z1MXLlK8 pic.twitter.com/hDWrFSO4TC — CNBC (@CNBC) 16 augustus 2018

Zelfs Ahold Delhaize lift er op mee.

Nee, de oude retail sector laat zich niet zomaar uit het veld slaan door de komst van Amazon. Natuurlijk zijn er ketens kapot of zieltogend, om maar te zwijgen over de kaalslag onder kleine winkeliers en middenstanders. Kansloze sloepjes in de oceaan tegen het grote boze slagschip uit Seatlle.

Er zijn er, net als Wal-Mart, echter meer die niet zonder slag of stoot de witte vlag hijsen. Zo is Kroger ook druk doende zich om te toveren in IT-bedrijf?

ICYMI: After Amazon shook up the industry with its acquisition of Whole Foods and free delivery services, U.S. grocery chain Kroger enlists robots to stay in the fight https://t.co/8YAWc2UYuh via @ReutersTV pic.twitter.com/mydOIeHam7 — Reuters Top News (@Reuters) 16 augustus 2018

Dit jaar najaar moet nieuwe CEO Frans Muller van Ahold Delhaize met een strategie-update komen. Intussen wordt op het Damrak na onder meer Unilever en AkzoNobel daar niet meer onder verstaan dan wat desinvesteringen, de belofte van het opkrikken van marges en het verhogen van dividend en buybacks.

Volgens mij is dat gewoon, normaal dagelijks werk voor een bedrijf, maar enfin. In ieder geval moet Muller écht met een strategie-update komen. Voornaamste uitdaging is nou net internet en e-commerce in de VS. Daar loopt het bedrijf op achter, terwijl het grootste gedeelte van de omzet er vandaan komt.

Kom op Frans, maak er wat moois van en benut even het momentum, want Amazon is al weer bezig een andere sector aan stukken te scheuren.

Movie theater stocks drop on report Amazon is going to disrupt their industry next. https://t.co/hyrtFc70AY pic.twitter.com/3I5CAufdcs — CNBC (@CNBC) 16 augustus 2018

Update 12:00 uur: Atlantia en de brug in Genua...

Risico uit een onverwachte hoek, mag ik het zo noemen? Ik krijg om eerlijk te zijn vandaag een stevig lesje van Mr. Market. Regelmatig heb ik me laten ontvallen dat er volgens mij amper saaiere en mooiere lange termijnbeleggingen bestaan dan parkeergarages en tolwegen en -tunnels.

Zo'n beetje alle cijfers zijn bij zulke bedrijven ver van te voren uit te rekenen - pak de lange verkeerstrends et cetera er maar bij - economische cycli hebben amper impact, de cashflow is zalig en de dividenden ook en de business is simpel, zodat mogelijke wanbestuurders weinig kansen krijgen.

De risico's zitten vooral in wet- en regelgeving en taxes. Kijkend naar het Italiaanse aandeel Atlantia vandaag weet ik dat er helaas nog een risico is. Eentje die zo logisch is dat ik hem niet had bedacht. Een brug kan instorten... En daarmee de koers van Atlantia, de eigenaar van die brug in Genua.

Er staat nu -30% op het bord...

Atlantia beheert zo'n 3000 km tolweg in Italië en ongeveer 2000 km in Polen, India, Brazilië en Chili, als ik Wiki mag geloven. Alles hangt nu af van de uitkomst(en) van de onderzoek(en). Het is te hopen dat het echt een ongeluk is door een noodlottige samenloop van omstandigheden.

Als er menselijk falen, of nalatigheid in het spel is, of, erger nog, corruptie... dan moet Atlantia met een vergrootglas 5000 km aan infrastructuur inspecteren en wellicht kostbare ingrepen doen. In ieder geval bestaat het risico daar op. Kortom, wat een veilig aandeel leek, is ineens hoogrisico.

Hier ziet u Atlantia herbelegd versus de Eurostoxx 600. Die daling van vandaag zit hier nog niet bij, maar het valt mij sowieso een beetje tegen.

Dat geldt ook voor de cijfers. Die sprongen in winst- en omzet(verwachtingen) verbazen mij. Nee, het is geen nobrainer om het aandeel vandaag zomaar even op te rapen. En ik had mezelf niet wijs moeten maken dat beleggingen tolwegen en parkeergarages dat ook zijn. Er is altijd risico.

Update 11:15 uur: Verzekeraars, zoek de verschillen

Het is een mooi dagje voor onze verzekeraars en daar hebben we er liefst drie van in de AEX: NN en Aegon overleggen mooie cijfers en worden beloond. De analist van UBS heeft zeker wat te horen gekregen dat hij ASR op sell had staan? Dat is nu een laf neutraaltje met koersdoel €35, ofwel vijf eurootjes meer.

Meer analyses, onze beleggersdesk is al door met zowel Aegon...

... als NN:

Het had niet misstaan als ook ASR vandaag cijfers had overlegd. Want verzekeren is met alle regels, toezicht - iedere verzekeraar kan u een rondleiding bij DNB geven - en gehamer op ratio's een beetje af- of misschien wel dichtgetimmerde business geworden. OK, Aegon onderscheidt zich met haar grote VS-exposure.

NN kreeg ook het bevel om Delta Lloyd over te nemen en misschien dat ASR Vivat van Ping-An moet kopen. De cursiefjes begrijpt u. Ik overdrijf, maar zachte dwang was er. Bijna tien jaar na Lehman Brothers liggen onze verzekeraars nog altijd onder het vergrootglas en is risicobeperking het motto.

Vraag anders ex-CEO Niek Hoek van Delta Lloyd maar, die hier openlijk mee op ramkoers ging met vooral DNB. Hoek vond dat hij door al dat toezicht, regels (en bemoeizucht) niet meer vrij kon ondernemen. Ja en dat ze er bij DNB totaal geen verstand van hadden. Het kostte hem wel zijn kop.

Hoewel onze verzekeraars uitstekend presteren en outperformance laten zien, vind ik zelf dit op langere termijn een punt. Zijn de bedrijven niet te veel ingekapseld, waardoor het langzaam maar zeker ambtenarenbunkers worden die meer bezig zijn aan regeltjes te voldoen, dan aan ondernemen?

Dat zien we bij de volgende financiële crisis dan wel weer. Heb namelijk niet de illusie dat die met al dat toezicht nooit meer voorkomen. Of als de Chinezen voor een tweede poging terug komen en het nu wel goed doen, of ineens geniale fintech bedrijven gaan concurreren? Verzin het maar.

Zelf beleg ik in een AEX tracker (de naam kunt u wel raden) en hoewel liefst drie namen in de AEX 25 - is dit ook niet de officiële naam voor onze index? - verzekeraars zijn, is de weging maar 5% (NN 2,1%, Aegon 1,8% en ASR 1,0%). Gelukkig maar. Dat vind ik zelf wel genoeg.

Als ik dan ook nog ING (8,4%) en ABN Amro meeneem (1,8%), kom ik op een totale weging uit van 15% voor onze vijf AEX financials. Dat had ik niet gedacht. Dat is is net zoveel als Royal Dutch Shell (15,8%), Unilever (14,7%) en ASML (13,9%) in hun eentje. Veel namen, weinig weging.

Hier de actuele gewichten van onze AEX-fondsen, die natuurlijk per koerstik verschillen.

Update: 10:00 uur: De toekomst van Boskalis

De opening was -8%, de koers trok wat bij, maar toch weer -8,5%. En het aandeel had dit jaar al bijna 20% verloren. Boskalis heeft en geeft stof tot nadenken met haar H1-rapportage. Winstverwachting voor het jaar omlaag, wel een mooi orderboek en dan is er nog een desinvestering. Niet zo'n kleintje ook.

#Boskalis presents half-year results and terminates loss-making low-end transport activities

Read more in the press release https://t.co/enliPM7t60 — Beleef Boskalis (@beleefboskalis) 16 augustus 2018

Het is een unieke rapportage. Even heel snel de cijfers over de slagboom en gauw over naar een veel uitgebreidere outlook. Alsof Boskalis zelf snel het eerste halfjaar wil vergeten en louter naar de toekomst kijkt. Er staat alleen geen enkel hard cijfer tussen:

Meest in het oog springend is die desinvestering van relatief goedkoop en laagdrempelig zeevervoer. Is het niet de bedoeling dat CEO Peter Berdowski volgend jaar afscheid neemt? Dan siert het hem dat hij deze drastische beslissing neemt en dit dossier niet in de onderste bureaulade aan zijn opvolger laat.

Wederom boekt #Boskalis af op de activiteiten van Dockwise. In februari '17 werd €745 mln afgeschreven, nu €397 mln. In 2013 overgenomen voor €1.25 mrd. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 16 augustus 2018

Dit staat er over in het persbericht:

This segment is rapidly becoming a commodity transport market, often not oil and gas-related, that is structurally confronted with (Asian) overcapacity. In addition, the commodity activities do not fit within Boskalis' strategy aimed at a position higher up in the Transport & Installation market.

Kortom, Boskalis schaalt op naar hogere, gespecialiseerdere en dus winstgevendere marktsegmenten. Dat lijkt mij op zich geen slecht nieuws, maar tegelijkertijd vraag ik mij af hoe lang het duurt voordat de Aziatische concurrentie ook daar voet aan de grond krijgt? Is dit geen Fundamentele bedreiging voor business en marges?

Voor lange termijnbeleggers is dit wellicht dé hamvraag bij Boskalis. Dat de markten een paar jaar tegenzitten is het bedrijf vertrouwd mee en is ze altijd goed doorgekomen. Of Nederland en België ook op lange termijn het dredging neusje van de zalm blijven is een ander verhaal.

Update 09:30 uur: Advies