Niet alleen verzekeringsmaatschappijen moeten leven onder het juk van DNB, ook pensioenfondsen. Ik zou willen dat de pensioenbestuurders ook eens op ramkoers gingen met Knot, maar daar zijn ze te politiek correct voor. Zolang er ex-politici benoemd worden tot voorzitter van het ABP kunnen we een protest wel vergeten.



Wist u dat de dekkingsgraden mede gedrukt worden door in de rekenrentestructuur een kunstmatige UFR-component (lange-termijnrente) mee te nemen die ruim een procent lager is dan in andere Eurolanden? Daar is geen wettelijke of markttechnische reden voor, dat is een subjectieve keuze van meneer Knot.

"De dekkingsgraad wordt berekend door de heren Kafka&Calvijn", lees ik in het FD.

Zeer treffend uitgedrukt!