Liveblog: Boskalis, NN en Aegon

Update 11:15 uur: Verzkeraars, zoek de verschillen

Het is een mooi dagje voor onze verzekeraars en daar hebben we er liefst drie van in de AEX: NN en Aegon overleggen mooie cijfers en worden beloond. De analist van UBS heeft zeker wat te horen gekregen dat hij ASR op sell had staan? Dat is nu een laf neutraaltje met koersdoel €35, ofwel vijf eurootjes meer.

Onze beleggersdesk kan ieder moment ook met een analyse van NN doorkomen.

Het had niet misstaan als ook ASR vandaag cijfers had overlegd. Want verzekeren is met alle regels, toezicht - iedere verzekeraar kan u een rondleiding bij DNB geven - en gehamer op ratio's een beetje af- of misschien wel dichtgetimmerde business geworden. OK, Aegon onderscheidt zich met haar grote VS-exposure.

NN kreeg ook het bevel om Delta Lloyd over te nemen en misschien dat ASR Vivat van Ping-An moet kopen. De cursiefjes begrijpt u. Ik overdrijf, maar zachte dwang was er. Bijna tien jaar na Lehman Brothers liggen onze verzekeraars nog altijd onder het vergrootglas en is risicobeperking het motto.

Vraag anders ex-CEO Niek Hoek van Delta Lloyd maar, die hier openlijk mee op ramkoers ging met vooral DNB. Hoek vond dat hij door al dat toezicht, regels (en bemoeizucht) niet meer vrij kon ondernemen. Ja en dat ze er bij DNB totaal geen verstand van hadden. Het kostte hem wel zijn kop.

Hoewel onze verzekeraars uitstekend presteren en outperformance laten zien, vind ik zelf dit op langere termijn een punt. Zijn de bedrijven niet te veel ingekapseld, waardoor het langzaam maar zeker ambtenarenbunkers worden die meer bezig zijn aan regeltjes te voldoen, dan aan ondernemen?

Dat zien we bij de volgende financiële crisis dan wel weer. Heb namelijk niet de illusie dat die met al dat toezicht nooit meer voorkomen. Of als de Chinezen voor een tweede poging terug komen en het nu wel goed doen, of ineens geniale fintech bedrijven gaan concurreren? Verzin het maar.

Zelf beleg ik in een AEX tracker (de naam kunt u wel raden) en hoewel liefst drie namen in de AEX 25 - is dit ook niet de officiële naam voor onze index? - verzekeraars zijn, is de weging maar 5% (NN 2,1%, Aegon 1,8% en ASR 1,0%). Gelukkig maar. Dat vind ik zelf wel genoeg.

Als ik dan ook nog ING (8,4%) en ABN Amro meeneem (1,8%), kom ik op een totale weging uit van 15% voor onze vijf AEX financials. Dat had ik niet gedacht. Dat is is net zoveel als Royal Dutch Shell (15,8%), Unilever (14,7%) en ASML (13,9%) in hun eentje. Veel namen, weinig weging.

Hier de actuele gewichten van onze AEX-fondsen, die natuurlijk per koerstik verschillen.

Update: 10:00 uur: De toekomst van Boskalis

De opening was -8%, de koers trok wat bij, maar toch weer -8,5%. En het aandeel had dit jaar al bijna 20% verloren. Boskalis heeft en geeft stof tot nadenken met haar H1-rapportage. Winstverwachting voor het jaar omlaag, wel een mooi orderboek en dan is er nog een desinvestering. Niet zo'n kleintje ook.

#Boskalis presents half-year results and terminates loss-making low-end transport activities

Read more in the press release https://t.co/enliPM7t60 — Beleef Boskalis (@beleefboskalis) 16 augustus 2018

Het is een unieke rapportage. Even heel snel de cijfers over de slagboom en gauw over naar een veel uitgebreidere outlook. Alsof Boskalis zelf snel het eerste halfjaar wil vergeten en louter naar de toekomst kijkt. Er staat alleen geen enkel hard cijfer tussen:

Meest in het oog springend is die desinvestering van relatief goedkoop en laagdrempelig zeevervoer. Is het niet de bedoeling dat CEO Peter Berdowski volgend jaar afscheid neemt? Dan siert het hem dat hij deze drastische beslissing neemt en dit dossier niet in de onderste bureaulade aan zijn opvolger laat.

Wederom boekt #Boskalis af op de activiteiten van Dockwise. In februari '17 werd €745 mln afgeschreven, nu €397 mln. In 2013 overgenomen voor €1.25 mrd. — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 16 augustus 2018

Dit staat er over in het persbericht:

This segment is rapidly becoming a commodity transport market, often not oil and gas-related, that is structurally confronted with (Asian) overcapacity. In addition, the commodity activities do not fit within Boskalis' strategy aimed at a position higher up in the Transport & Installation market.

Kortom, Boskalis schaalt op naar hogere, gespecialiseerdere en dus winstgevendere marktsegmenten. Dat lijkt mij op zich geen slecht nieuws, maar tegelijkertijd vraag ik mij af hoe lang het duurt voordat de Aziatische concurrentie ook daar voet aan de grond krijgt? Is dit geen Fundamentele bedreiging voor business en marges?

Voor lange termijnbeleggers is dit wellicht dé hamvraag bij Boskalis. Dat de markten een paar jaar tegenzitten is het bedrijf vertrouwd mee en is ze altijd goed doorgekomen. Of Nederland en België ook op lange termijn het dredging neusje van de zalm blijven is een ander verhaal.

Update 09:30 uur: Advies