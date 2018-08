De AEX herstelt met een winst van 0,5% licht van de klappen van gisteren. De DAX en CAC doen het zelfs een tikje minder met winsten tot 0,4%. De negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs die gewoon even 1,5% in de min staat.

Op het Damrak zijn het de verzekeraars NN Group (+3,5%)en Aegon (+1,7%) die met dank aan meevallende kwartaalcijfers aan de leiding gaan. Overigens zijn deze twee bedrijven met wegingen van ongeveer 2% geen zwaargewichten in de AEX. Op dagen zoals deze, is dit wel een beetje jammer.

Aegon

Aegon (+1,7%) heeft de aangepaste winst in het eerste halfjaar met 2% zien stijgen ten opzichte van een jaar geleden. Daarentegen ging de nettowinst wel stevig omlaag naar €491 miljoen, al wordt dit veroorzaakt door een desinvestering op de Ierse activiteiten. Geen ramp dus, want we weten hoe volatiel de winsten zijn van verzekeraars.

Wel belangrijk is dat de solvabiliteit steeg van 185% naar 215%. Dit biedt voor Aegon kansen om overnames te doen, eigen aandelen in te kopen of een hoger dividend uit te keren. Kortom, de cijfers zijn gewoon prima te noemen.

NN Group

Net als Aegon heeft NN Group (+3,5%) ook een uitstekend kwartaal achter de rug. De nettowinst over het tweede kwartaal verdubbelde bijna van €240 miljoen naar €463 miljoen.

Daarnaast steeg de solvabiliteitsratio naar 226%, welke zelfs nog een klein stukje beter is dan die van Aegon. Dit resulteert in een verhoging van het interim-dividend met €0,04 naar €0,66 per aandeel.

Boskalis

Daar waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Vandaag is het Boskalis dat 8,2% in de min staat na het publiceren van teleurstellende resultaten. De baggeraar wist de omzet in het eerste halfjaar nog wel met €100 miljoen te laten stijgen naar €1,2 miljard, maar dat is vrijwel het enige lichtpuntje in de cijfers.

De Papendrechtse onderneming moest een eenmalige afboeking doen van bijna €400 miljoen als gevolg van de waardedaling van een aantal schepen. Het gevolg is een behoorlijk nettoverlies over het eerste halfjaar van €361 miljoen.

ForFarmers

Binnen de ASCX kwam ForFarmers (+2,0%) met meevallende cijfers. De omzet steeg in het eerste halfjaar met 3% naar €1,15 miljard. Daarnaast steeg de nettowinst aanzienlijk van €0,29 naar €0,35 per aandeel.

Echter, is de winststijging grotendeels te danken aan boekwinsten en desinvesteringen. Gelukkig is het glas halfvol bij beleggers, want aandeelhouders konden deze koersstijging wel gebruiken. Year to date staat het aandeel nog altijd een procentje in de min.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,5%, en doet het daarmee iets beter dan de overige Europese beurzen. Negatieve uitschieter is de Italiaanse beurs die 1,5% daalt.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,4% in de plus.

Goud herstelt iets en gaat 0,5% omhoog.

Olie: WTI en Brent weten nog geen duidelijke richting te kiezen, na de klappen van gisteren.

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,137 ten opzichte van de dollar.

Rentes: In renteland stijgen de rentes van de sterke eurolanden lichtjes, daar waar die van de zwakkere broeders een paar basispunten dalen.

Damrak

Als het sentiment draait, draait ArcelorMittal (+1,3%) lekker mee. Gisteren was het aandeel de hekkensluiter binnen de AEX, nu behoort het tot de koplopers. Zo snel kan het gaan met cyclische bedrijven.

ASR (+0,8%) weet enigszins te profiteren van het goede sentiment onder de verzekeraars. Daarnaast kreeg het bedrijf een advies- en koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat naar neutral van sell en naar €35 van €30.

Takeaway.com daalt 3,6% nadat BNP Paribas zijn twijfels heeft of de maaltijdbezorger het gaat redden in Duitsland. Er kwam overigens wel een koersdoelverhoging van Barclays voor het aandeel. Het koersdoel gaat van €59,10 naar €68,50.

Flow Traders (+3,1%) ligt er net als gisteren prima bij.

Heijmans (+1,6%) is niet kapot te krijgen en stijgt lekker door.

Adviezen

ASR: naar neutral van sell en naar €35 van €30 - UBS

Takeaway: naar €68,50 van €59,10 - Barclays

Takeaway: naar neutral van underperform - BNP Paribas

ForFarmers: naar accumulate van hold (€11,80) - KBC

Heijmans: naar €15,75 van €14,45 (buy) - ING

