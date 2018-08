NN heeft uitstekende cijfers, verhoogt het interimdividend met 4 cent naar €0,66 en neemt voor €155 miljoen activiteiten van Aegon Tsjechië en Slowakije over:

NN Group reports solid results for the second quarter of 2018. The operating results of most segments improved compared with the second quarter of last year pic.twitter.com/A021BHlKGJ — NN Group (@NN_Group) 16 augustus 2018

Aegon is gegoochel met winstcijfers, er is ook een last in Ierland, er zijn beleggingsverliezen (?!), maar ze verhogen wel het interimdividend naar €0,14:

Boskalis reorganiseert, neemt een flinke last, heeft beroerde cijfers, maar ziet H2 wel zitten:



We zijn er nog niet, ForFarmers heeft ook nog H1's. Het bedrijf houdt voor H2 de nodige slagen om de arm.



Marktoverzicht

Komen we eindelijk bij de brede markt aan: herstel na de sell-of gisteren, maar de AEX futures blijft wat achter. De dollar daalt flink en nadert weer 1,14. Olie loopt ook wat op na een pak slaag gisteren. Tencent doet -3% in Hongkong.



Het belangrijkste nieuws vindt u hier en het analistenadvies luidt:

ASR: naar hold van sell - UBS

Takeaway: naar €68,50 van €59,10 - Barcclays

ForFarmers: naar accumulate van hold (€11,80) - KBC

De AFM meldt deze shorts:



Voor de liefhebbers, Rabobank heeft ook nog cijfers:

Our interim results 2018: Progress on all strategic priorities. Read more here: https://t.co/L30WYLrJbn. pic.twitter.com/Z9kQdhWBtO — Rabobank Group (@RabobankGroup) 16 augustus 2018

Het CPB heeft dus cijfers:

CPB raming: de Nederlandse economie ontwikkelt zich gunstig, dit jaar een groei van 2,8% en volgend jaar 2,5%. Verhoging lage BTW tarief duwt inflatie in 2019 omhoog naar 2,4%. Meer informatie: https://t.co/tWyf6E5lzb pic.twitter.com/NRDZ3M97NS — Centraal Planbureau (@CPBnl) 16 augustus 2018

CPB koopkrachtraming: bijna alle huishoudens kennen in 2019 een positieve koopkrachtontwikkeling, met uitschieters tot boven de 4%. De presentatie van de koopkrachtontwikkeling is gewijzigd; de spreiding van koopkrachteffecten krijgt meer aandacht https://t.co/vfX98xNuuJ pic.twitter.com/q6zxbVT5Qe — Centraal Planbureau (@CPBnl) 16 augustus 2018

US says #Turkey tariffs to stay as Qatar comes to Erdogan's aid. White House says tariffs won’t be lifted if pastor is freed. Erdogan gets boost from a call with German Chancellor Merkel.https://t.co/dfM1wdBG5y pic.twitter.com/vxg8xyzYKj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 16 augustus 2018

Turkish lira trades below 6.0 against dollar after U.S. comments https://t.co/xkW7NVHGXA — Reuters Top News (@Reuters) 16 augustus 2018

China, U.S. to hold next round of trade talks in late August https://t.co/3znFDgs5md — Reuters Top News (@Reuters) 16 augustus 2018

Uber is still a long way from proving it can be a profitable business even as it gears up to go public in 2019, @heathersomervil reports https://t.co/nQu1tC37x9 via @ReutersTV pic.twitter.com/64ZZYvIiaT — Reuters Top News (@Reuters) 16 augustus 2018

Man who triggered $10 billion commodity collapse finally speaks https://t.co/NhgeM8llXb — Bloomberg Markets (@markets) 16 augustus 2018

Is Turkey’s currency crisis contagious? https://t.co/S2FMFLqaFp — Bloomberg Markets (@markets) 16 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.