Slot: Ineens flink omlaag

Daar waar de beurzen het vanochtend nog rustig aan deden, ging de AEX in de loop van de middag gevoelig omlaag. Uiteindelijk sloot de Amsterdamse hoofdindex 1,6% lager op 552,70 punten. Dit is in lijn met de Duitse en Franse indices die 1,6% en 1,8% in de min stonden.

Het lijkt er niet op dat Turkije voor onrust zorgt, want de Turkse lira stijgt gewoon 4% ten opzichte van de dollar. Waarschijnlijk is Tencent de boosdoener. Het bedrijf publiceerde vanmiddag voor het eerst in haar bestaan een lagere winst. Precies vanaf dat moment gingen de beurzen wereldwijd omlaag. Arend Jan heeft in zijn blog een bescheiden analyse over Tencent geschreven.

De bewegingen op de obligatiemarkten vallen nog wel mee. De rentes voor tienjaars leningen dalen in een brede lijn, maar meer dan vijf basispunten is het niet. De Nederlandse en Duitse vergoedingen zakken drie a vier basispunten en Italië is de vreemde eend in de bijt met een stijging van zes punten. Ach, daar valt ook wel weer wat voor te zeggen.

Heijmans

Heijmans (+4,1%) heeft ondanks het negatieve sentiment het hoofd keurig boven water weten te houden. Mooie meevaller was de omzet die in het eerste halfjaar met 20% steeg. Daar komt bij dat de nettoschuld daalde van €45 miljoen naar €14 miljoen.

In tegenstelling tot BAM, hebben beleggers in Heijmans wel een leuke eerste acht maanden van het jaar achter de rug. Het aandeel staat year to date 15% in de plus, terwijl de koers van de bouwer van de zeesluis in IJmuiden 11% in de min staat.

Kendrion

De bleeder van de dag zit niet in de AEX, maar in de ASCX. Vanochtend viel de min van 4% nog wel mee, maar in de loop van de dag is het verlies opgelopen tot maar liefst 10,5%. De belangrijkste oorzaak hiervoor was dat de vraag naar dieselauto's tegenviel. Hier heeft Kendrion als toeleverancier gewoon last van.

Dit resulteerde in een magere omzetgroei van 1% en dalende de nettowinst. Het nettoresultaat ging van €0,91 naar €0,87 per aandeel. Opvallend weetje is dat het bedrijf e niet meeneemt in de cijfers, terwijl de onderneming deze kosten vrijwel ieder jaar moet maken.

Brede markt

De AEX moet met een min van 1,6% behoorlijk terug. De Duitse en Franse beurzen doen het met minnen van 1,6% en 1,8% niet bepaald beter.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat met 19,3% omhoog en noteert 15,87 punten.

De Amerikaanse indices gaan ook stevig omlaag. De Dow Jones en S&P500 dalen 1,0% en de negatieve uitschieter is de Nasdaq met een min van 1,6%.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen dalen over een breed front. Alleen de rente van Italië gaat met 6 basispunten omhoog.

Olie: WTI (-3,3%) en Brent (-2,6%) gaan behoorlijk omlaag, nadat de olievoorraden hoger dan verwacht uitvielen..

Goud (-1,5%) kunnen we vanaf vandaag afschrijven als safe haven. Zilver doet het met een min van 4% nog slechter.

Het Damrak

Het zal voor velen van u niet een verrassing zijn dat ArcelorMittal (-4,8%) de zwakste broeder is onder de AEX-fondsen.

De defensieve aandelen lagen vandaag ook niet lekker. Royal Dutch Shell (-2,0%) zakte mee met de dalende olieprijs.

Als het sentiment slecht is, dan is biotech niet de meest geschikte belegging. Galapagos en Pharming dalen beide 3%.

ASR (+0,2%) heeft als enige binnen de AEX het hoofd boven water weten te houden.

Aandeelhouders van AMG (-4,2%) deden er vandaag verstandig aan om een dagje niet op de IEX-One te klikken. Hopelijk is het morgen anders.

Air France-KLM weet de dans te ontspringen en stijgt 1,6%. Het lijkt erop dat we een Canadees aan boord krijgen. Dit kunnen beleggers blijkbaar wel waarderen.

Op een dag als vandaag stijgt uiteraard Flow Traders, al valt het plusje van 0,8% een beetje tegen. Of word ik nu iets te pessimistisch?

Investeerders in Brunel (-3,7%) zijn nog niet helemaal bijgekomen van de dag van gisteren.

Gelukkig wordt Ajax (+2,5%) niet uitgefloten door beleggers. Daar gaf de wedstrijd tegen Standard Luik ook geen aanleiding voor. Wat een mooie pot voetbal. En dit zegt een fanatieke AZ-supporter:)

Adviezen

Altice: naar €2,90 van €3,50 -Credit Suisse

Heineken: naar hold van buy en naar €85 van €97 - Deutsche Bank

KPN: naar €3 van €3,30 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar neutral van underperform en naar €2,40 van €2,20 - Macquarie

Heijmans: naar accumulate van hold en naar €12,25 van €10,40 - KBC

