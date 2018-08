Liveblog: Sell-off AEX

Update 16:55 uur: Sell-off...

Tja, het wordt er niet beter op. Er vallen even een paar cijfertjes ongelukkig samen, zoiets? Bij -2% spreken we op IEX altijd van sell-off en daar lijkt het nu wel op. Het gaat wel allemaal min of meer volgens het risk-off boekje.

Inmiddels sell-off op beurzen. Aandelen lager (Q2's #Tencent) hakker er in), dollar trekt aan, olie fors lager op VS voorraden, 'veilig' staatspapier omhoog (rentes omhoog) en junk omlaag #AEX pic.twitter.com/ptyPextyI9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 15 augustus 2018

U weet hoe het werkt, als de brede markt hard daalt zijn er altijd individuele fondsen die nog veel harder gaan. Klik voor groot en kijk de commodity-waarden (olie en metalen omlaag), technologie (Tencent bedankt() en de bekende ADHD-fondsen in vooral de AMX eens. Straks meer in de slotcall.

Update 16:15 uur: Vakwerk Tencent?!

Tesla maar -2,4% op de strapatsen van de CEO, zal ik maar zeggen. Meer aandacht trekt Tencent in New York en Frankfort. De hoofdnotering van deze technologie-juggernaut van ongeveer $410 miljard is in Hongkong en de cijfers waren nabeurs China, ter beurze Frankfort en voorbeurs New York.

En dat was een shocker, het lijkt de trigger voor de brede marktdaling vanmiddag. Ondanks dat VS en Duitsland bijnotering zijn, zijn er daar al miljoenen stuks doorheen en dat geeft wellicht een goed indicatie voor de koers vannacht op haar thuismarkt: -8,5% melden de Amerikaanse en Duitse koersborden nu.

Tencent's net income fell 2% to the second quarter as regulatory uncertainties hurt the company’s ability to make money off mobile games https://t.co/ZSkUj8hOAn — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 15 augustus 2018

Het is voor het eerst in haar beursbestaan dat het concern minder winst maakt. Ik maak weer mijn gebruikelijke Datastream grafiek van het aandeel met de twaalfmaandsverwachtingen:

Oranje: koers

Blauwe: winst per aandeel

Groen: omzet

Paars: dividend

Rood: koerswinstverhouding

Ik val echt steil achterover, zo wil ik ook nog wel in groeiaandelen beleggen. Zie die prachtig gestaag oplopende winst, omzet en koers: vakwerk. Dividend had ik ook niet verwacht. Het fonds yieldt nu 0,25%, maar toch. Maar nu? De analisten zijn driftig aan het rekenen, wellicht gaan de verwachtingen omlaag.

En dan is die dit jaar ingezette koersdaling terecht? Aan de ingezakte koerswinstverhouding ziet u dat de markt wellicht verwachtte of in ieder geval inprijsde dat er waarschijnlijk vervelend nieuws aan zat te komen. Dat is er vandaag. Dus nog een keer vakwerk :-)

Update 13:45: Risk-off

Is het Tencent?

Amerikaanse en Chinese technologie bedrijven verdienen geld als water. Beleggers schrikken vandaag dat het grootste Chinese technologiebedrijf Tencent voor het eerst sinds 12 jaar de winst per aandeel niet wist te laten groeien. De AEX zakt weg.. pic.twitter.com/Jc1GPVcQho — Karel Mercx (@KarelMercx) 15 augustus 2018

We zakken weg, maar er is behalve dit niet echt een duidelijke aanleiding. Risk-off? Defensieve waarden negen inderdaad wat beter dan cyclische en financials, maar dan moet u wel over Royal Dutch Shell en Heineken heen lezen.



Of is er toch een trigger? Misschien dat na Turkije misschien Zuid-Afrika de nieuwe brandhaard voor de markten wordt. Dat komt vooral door de uiterst gespannen politieke situatie in het land.

South Africa’s rand plunged after Moody’s said the pace of fiscal consolidation will be slower than government forecasts https://t.co/xjAFMvrRoP pic.twitter.com/zem7Uop87m — Bloomberg Markets (@markets) 15 augustus 2018

Daar komen nog eens slecht liggende commodity markten bij:

Metals Poisoned by Turkey Contagion as Copper Nears Bear Market https://t.co/8MsFMb2UuU via @mburtonmetals pic.twitter.com/6PrAMhWQUn — Stuart Wallace (@StuartLWallace) 15 augustus 2018

De rentemarkten laten wel duidelijk een risk-off modus zien. De veilige AAA-leningen zijn in trek waardoor de rentes daarop dalen. Het mindere papier, junk en brandhout zijn in de uitverkoop.

En de dollar? Die stijgt. Goed voor de AEX-winsten zal ik dan maar zeggen. leuke technische patroontjes trouwens, maar daar ben ik verder niet van.

Update 11:35: Brexit

Inderdaad, briljant. En grappig. Gewoon kijken.

Omg who made this masterpiece? pic.twitter.com/wnXToTLSYr — sarah (@SarahDuggers) 14 augustus 2018

Update 09:00: Huizenmarkt

Vakwerk. Een bijzonder lijvig, gedetailleerd en lekker cijfermatig rapport van Rabobank over onze huizenmarkt. Wat mij betreft mag het prijzen voorspellen achterwege blijven, maar dat schijnt nu eenmaal onvermijdelijk te zijn.

The average house price in the Netherlands increases by 8.7% this year. High prices and increasing unaffordability are beginning to undermine buyer confidence. This will probably result in fewer homes sold this and next year. #RaboResearch https://t.co/k1qfL6VEZ2 pic.twitter.com/VvpvkKID6i — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) 15 augustus 2018

Dit bedoel ik cijfermatig. U weet wel. Sla een krant open en de jongeren huilen u tegemoet. Hun eerste vakantiebaantje en dan ontdekken ze dat ze daarmee niet meteen een 300 vierkante meter groot penthouse aan de Amsterdamse Herengracht kunnen kopen, waar ze recht op menen te hebben.

Ik overdrijf nu vreselijk, maar let er toch maar eens op. Natuurlijk zijn dit rotjaren voor starters op de huizenmarkt, maar dat is geen onrecht. Zo maken we ook wel eens een vervelende aandelen, obligatie- of wat voor markt dan ook mee. That's life, het zijn niet alleen maar groene vinkjes.

Die zetten alleen die nare, gemene speculanten, zoals u ziet.

Ach, wat loop ik hier weer te preken. U wilt koersdoelen? U krijgt koersdoelen :-)

