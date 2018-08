Liveblog: Risk-off

AJK: "Ach, wat loop ik hier weer te preken."Inderdaad, maar wat nu als je er ook nog eens steeds volkomen naast zit? Je raad het al, daar wordt iex.nl niet beter van, en niemand eigenlijk.Wat betreft de starters op de woningmarkt, die volgens jou niet zo moeten zeuren, die lopen inderdaad aan tegen de tekorten op de woningmarkt veroorzaakt door decennialang wanbeleid (helaas nooit bestraft door de kiezer). Huren is te duur (behalve als je met prioriteit een sociale huurwoning krijgt toegewezen) en kopen kan alleen als Pa&Ma ergens nog €100.000 hebben liggen om even aan je te schenken. Okee, of als je allebei een goede vaste baan hebt en bereid bent veel te betalen.Tekorten lokken zoals altijd speculatie, misstanden en uitbuiting uit.Wat betreft een ander stokpaardje van je, het verschuiven van de schuld voor misstanden naar "met z'n allen": lees hier eens: twitter.com/DominicLindley/status/102... > RBS sold investments which contained what an RBS Credit officer described as "total f**king garbage" to a retirement fund for a group of Mid-West Nuns. #RBS got $20 million in fees and execs got bonuses. The Nuns lost 96% of their investment.> US Department of Justice: Royal Bank of Scotland Agrees to Pay $4.9 Billion for Financial Crisis-Era Misconduct.Je schakelt grootschalige fraudeurs en oplichters (in net pak, dat wel) gelijk aan mensen die gewoon een hypotheek afsluiten, of beleggen. Zie uit je vorige stukje www.iex.nl/Column/282448/Liveblog-Bos... "In het vorig decennium stonden we met z''n allen te dringen voor de bankenloketten om al het gratis geld met de vele extra's aan te pakken. Niemand die vroeg of te mooi om waar te zijn inderdaad te mooi om waar was. En dat was het wel. En daar zijn we met z'n alleen schuld aan: niet alleen banken en markten."Dit slaat echt helemaal nergens op! Nog afgezien van dat de rentes toen nog helemaal niet zo laag waren. Je kon zelfs nog 5% rente krijgen op een gewone spaarrekening of kort deposito. Zoals velen zich hier nog wel kunnen herinneren (met enige moeite, vermoed ik).Ik hoop dat je niet al te oud bent om je vertekende wereldbeeld nog bij te stellen.