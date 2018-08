Meer omzet, hogere ebitda, grotere orderportefeuille en minder schuld voor Heijmans. Oh ja, en €5 miljoen afboeking op de Wilhelminasluis in Zaandam. ANP meldt dit.

Zijn de cijfers goed, slecht, beter en wat doet de koers, vraagt u. Beter lijkt me en dat zeg ik voorzichtig. Ik durf me niet aan de koersreactie te wagen.



Kendrion is er ook, ANP:

Kendrion zette een winst in de boeken van 15,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 13,7 miljoen euro. De opbrengsten stegen met 2 procent tot 239,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) bedroeg 23,5 miljoen euro.

Dat laatste resultaat is ,,bijna net zo hoog als over heel 2015, voordat we in mei 2016 onze strategie lanceerden'', merkt topman Joep van Beurden op.

Donderdag zou Air France-KLM mogelijk Ben Smith voorstellen als nieuwe topman. Dat is het wel voorbeurs en verder is er een rustige start. De Turkse lira trekt weer wat aan, maar de dollar stijgt nog altijd ten opzichte van de euro. Shanghai krijgt weer een tik en bitcoin herstelt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws en analistenadvies luidt:

Heineken: naar hold van buy en naar €85 van €97 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent vooral Amerikaanse detailhandelsverkopen:

08:00 Heijmans Q2-cijfers

08:00 Kendrion Q2-cijfers

10:30 VK inflatie CPI jul -0,1% MoM

14:30 VS detailhandelsverkopen jul 0,3% MoM

15:15 VS industriële productie jul 0,3% MoM

16:00 VS bedrijfsvoorraden jun 0,1% MoM

22:00 Cisco Systems Q2-cijfers

En dan nog even dit

Bloomberg over de waan van de dag:

Stocks fall, dollar gains as risk-off mood lingers: Markets Wrap https://t.co/UwYwN5ZNyc — Bloomberg Markets (@markets) 15 augustus 2018

Hebbie hullie weer:

Tesla forms a special committee to evaluate possibly taking the electric carmaker private. See more from @ReutersTV: https://t.co/FlsWJMAB63 pic.twitter.com/hKSbKON5vT — Reuters Business (@ReutersBiz) 15 augustus 2018

Ah, zijn Q2-trades:

Berkshire boosts Goldman, Teva stakes; buys more Apple https://t.co/9Zzp4EugGf — Reuters Business (@ReutersBiz) 14 augustus 2018

Toe maar en Ahold Delhaize?

Kroger partners with Alibaba in China grocery sales venture https://t.co/9nOfD6up18 — Reuters Business (@ReutersBiz) 14 augustus 2018

Tot slot, Deutsche Bank en Commerzbank uit de DAX?

Germany's biggest banks are facing their worst indignity yet: They may get relegated from their benchmark stock index https://t.co/dPILfS0pd9 — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

