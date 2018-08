Slot: Moeizaam

Wall Street ligt goed, maar de Europese beurzen spoelen de Turkse kater van de laatste handelsdagen nog niet echt weg. Miezerige plussen en minnen. Turkije zelf komt wel een beetje bij.

De Bist 100 stijgt 0,8%

De lira trekt aan tot 6,5 dolla

De rente daalt ruim honderd basispunten. Alsof het niks is...

Verder woedt er een orkaan op de cryptomarkten. Die -5% van bitcoin nu is nog de minst slechte koers. Verder deden we het op het Damrak met helaas toch niet die herstelcijfers van Brunel waar we op hadden gehoopt, gelet op de bikkelharde afrekening vandaag. Martin ziet onderliggend echter genoeg aanknopingspunten:

TKH is zo'n fonds waar u behalve de cijfers eigenlijk nooit iets van hoort. Geen nieuws, goed nieuws en laat inderdaad maar schuiven. De cijfers en outlook mag u allemaal afvinken met een dikke, groene viltstift.

Lokaal was er nog het matig cijferende Curetis dat geld zoekt en tegen -7% aan kijkt:

Curetis op zoek naar kapitaal #Curetis https://t.co/Lp28jDAxDF — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 14 augustus 2018

Over naar de brede markt:

Zoals gezegd, kleine plussen en minnen in Europa

Wall Street draait nog wel aardig zo rond +0,5%

De volatiliteit houdt zich gedeisd

De dollar treskt vanmiddag weer eens een streep tot 1,135

Olie ligt stil en goud stijgt zowaar tegen de klimmende dollar in

Vooruit, omdat u het bent. Ik geef even wat meer rentes mee dan u bent gewend, om te laten zien dat er nogal wat verschillende prijzen voor geld gelden op deze planeet. Ik kauw alleen op Venezulea. Klopt dat wel? Wie leent Caracas nou tegen 11%...

Beursplein 5

Vink, de cijfers van vandaag heb ik al gehad. Eerst het adfvies van vandaag:

ArcelorMittal: naar €30 van €33 - Independent Research

ING: naar hold van reduce en naar €13 vaN €13,50 - KBC

Brunel: naar €15 van €16,50 (hold) - KBC

Flow Traders: naar underweight van equalweight en naar €20,10 van €19,65 - Morgan

Euronext: naar €49 van €51 - UBS

Verder:

In mijn blog ga ik er dieper op in, maar Boskalis heeft wellicht vandaag wat windfall van de rapportage van Brunel voor haar eigen cijfers van donderdag

Morgen Heijmans!

Was dit 'm? Helaas is door de slotveiling het volumepatroon volledig uit het lood, maar daar bij die bodem van vandaag zat behoorlijk wat volume. ING dus. Verder hoef ik over dit aandeel even niets te zeggen

Beweegt Air France-KLM wel eens met een nul voor de komma? Kleur maakt niet uit. Niet vaak dus

De Besibodem van dit jaar komt weer aardig in zicht

Ik begrijp dat de Van Lanschot Kempen Turkije-exposure bij nader inzien meevalt? Kan ook niet meer dan een uptickje zijn in de barslechte liggende jaargrafiek

Beter Bed. Ja. Weer. Inderdaad

Tot slot deze. Van kuddegedrag wordt u doorgaans niet rijk en dat is precies wat u met deze aandelen hoopt te worden toch? Hopen is verkopen trouwens, maar dat is weer een andere wijsheid.