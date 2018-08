Liveblog: Boskalis, Tesla en Apple

Update 15:00 uur: Verhip, Tesla

Geen dag zonder Tesla nieuws. Pijnlijk dit? Bloomberg heeft normaal gesproken het gevoel voor humor van een Duitse Atlantikwallbunker, maar hoeft nu alleen maar droog de feiten op te noemen om ironisch te zijn. CEO Elon Musk is opportunistischer dan de meest hardcore TomTom forummers?

Elon Musk sounded the alarm about an oil conspiracy. That was before Saudis became Tesla investors. https://t.co/SZ0Ff0mBUo — Bloomberg (@business) 14 augustus 2018

Ja, ik begrijp wel waarom zowel de overige boardmembers als de raad van commissarissen niet ingrijpen en Elon Musk zijn mond niet afplakken, maar eigenlijk is het onbegrijpelijk. De huiskamervraag luidt heoveel het aandeel zou dalen, als de raad van comissarissen de CEO naar huis zouden sturen.

Tesla forms special committee, has no formal proposal from Musk https://t.co/rNABtFMaUl — Reuters Top News (@Reuters) 14 augustus 2018

Update 14:45 uur: Boskalis

Boskalis glijdt weg op aardig volume en het enige nieuws is dat er pas overmorgen H1-cijfers zijn. Wellicht dat een tegenvallend Brunel de trigger is voor de daling...?

Het aandeel is hoogstspeculatief dit jaar, omdat het herstel maar niet wil in zetten. Sympathiek aan Boskalis is dat het bedrijf dat altijd onomwonden vertelt. Ik heb CEO Peter Berdowski nog nooit wollig of verhullend horen praten, of smoesjes horen verkopen.

Duimen dat Kapitein Peter (Berdoski) donderdag een rijke buit kan presenteren. Ik heb helaas alleen een verwachting voor het hele jaar: €1,01 winst per aandeel en €2.29 miljard omzet. Dit zijn de analistenschattingen voor de komende jaren van de analisten. Beter, maar nog geen vetpot. En vooral iets met lange baan en schuiven.

Deze gaf ik u zondag al en laat haarfijn zien dat de verwachtingen voor het komende jaar niet bijster enthousiast zijn. Daar is de beurs al op vooruit gelopen met dit jaar -20%? Ik hoor u al denken: ruimte voor een meevaller? Kan, maar of u nou op een dikke rally moet reken, weet ik niet met die waardering.

Er staat ook nog een bak short uit van 8,6%, maar dat loopt wel langzaam terug. Kortom, het is eigenlijk wel loeispannend die cijferpresentatie en vandaar dat er blijkbaar al vandaag topdrukte is. Behoorlijk bearish, dat dan weer wel.

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachtekoerswinstverhouding

Update 12:30 uur: "Geen Apple, maar Vestel"

Dat zat er in?

Erdogan vows to boycott American electronic devices as he speaks to Turkey https://t.co/sNWMUvgwbu pic.twitter.com/DiZScz8iIG — Bloomberg (@business) 14 augustus 2018

De president noemt zelfs een stockpick:

Shares in Turkish phone maker Vestel Elektronik surge after Erdogan names their product as iPhone alternative https://t.co/uSCdyWed4b pic.twitter.com/VsvSnbWZoU — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

De vergelijking is geen vergelijking, maar u weet dat u lijntjes nooit rechtdoor mag trekken. Ja mag wel, maar of ze uitkomen...?

#Apple vs #VestelElektronik herbelegd en in dollars. Let wel, deze grafiek zegt alles over afgelopen 28 jaar, maar niks over komende 28 jaar. Vorige presidentiële call was van Barack Obama: op 5 mrt 2009 zei hij dat t mooi moment was om voor the long run aandelen te kopen #bingo pic.twitter.com/rK3yZgYfSh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 augustus 2018

Update 12:15 uur: Tien jaar Kredietcrisis

Achteraf gezien begon de Kredietcrisis op 8 februari 2007. HSBC schreef toen als eerste af op een zogenaamde subprime-portefeuille (pakketje hypotheken van ook al achteraf dubieuze kwaliteit). Niemand had ooit van die term gehoord. Dat was op 15 september 2008 wel anders toen Lehman Brothers failliet ging.

We gaan ongetwijfeld de komende weken hier veel over zien, horen en lezen. Ik geef mij eigen commentaar er even bij. Want het wordt vast weer vingerwijzen wie het hebben gedaan.

Zou me niet verbazen als ze eerst 70K pp hebben verdiend aan al het financiële trapezewerk dat er aan vooraf ging https://t.co/jTeQUtXJ36 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 augustus 2018

In het vorig decennium stonden we met z'n allen te dringen voor de bankenloketten om al het gratis geld met de vele extra's aan te pakken. Niemand die vroeg of te mooi om waar te zijn inderdaad te mooi om waar was. En dat was het wel. En daar zijn we met z'n alleen schuld aan: niet alleen banken en markten.

U valt nu van uw stoel, maar zulke reclames waren toen heel gewoon. Deze is uit 2000 meen ik. Zat in ieder reclameblok.

Update uur 12:00: Cryptocarnage

Wat een dalingen weer, wie ligt er niet klaarwakker van? Mocht u uw geld in bit- of een van die andere coins hebt zitten, dan raakt u snel gepokt en gemazeld. Ik schrijf er alleen geen op de beurzen achteraan, want deze ongereguleerde jungles hebben wat mij betreft niets met normale markten van doen. Fraude, diefstal, spreads...

Officieel is het verhaal nog steeds dat er weer eens een crypto ETF niet doorgaat. Nieuws van vorige week dacht ik, maar wie ben ik. This time it's different, luidt het devies tenslotte bij de crypto's. Dat zien we inderdaad, voeg ik daar cynisch aan toe.

Ik weet niet of wij hem zelf hebben verzonnen bij IEX, of hebben gepikt. Maakt niet uit. Beleg nooit in een product dat u niet binnen twee minuten begrijpt, is een oude IEX wijsheid. Opties uitgezonderd. Wat dat betreft heeft het hele crypto-gedoe er nog eentje opgeleverd: beleg nooit in een ongereguleerde markt.

Anders neemt u het maar van Een Ander aan.

Legendary investor Gary Shilling on bitcoin pic.twitter.com/R3Z2qnb3T9 — Business Insider (@businessinsider) 14 augustus 2018

Update 11:30 uur: Advies