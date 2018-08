H1 2018: Strong increase in profitability on the basis of accelerating growth, kopt Brunel zelf. Het is in ieder geval wat we willen horen, maar zijn dit ook de cijfers die we willen zien?

Het gaat beter en het moet nog beter gaan, aldus het concern. Zien of Rupsjenooitgenoegplein 5 het voldoende vindt.

Ik weet geen verwachtting, ofwel ik weet niet of ze beter of slechter zijn, maar TKH is ook door met prima cijfers en outlook.



Intussen is de rust iets weergekeerd na die Turkse wildwest gisteren, veel meer (of minder) valt er ook niet over te zeggen. Zie die volatiliteit gisteren op Wall Street eens en de dollar staat op 1,14. Bitcoin krijgt slaag. Het Duitse BBP Q2 is al door met +0,5% op kwartaalbasis, waar +0,4% werd verwacht.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws - een nieuwe, grote aandeelhouder in Besi - vindt u hier en analistenadvies luidt:

Flow Traders: naar underweight van equalweight en naar €20,10 van €19,65 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts:

Die Chinese cijfrs zijn door op 7,0% en 9,8%. Let straks op ons BBP en de Duitse ZEW Index.

04:00 China industriële productie jul 6,3%

04:00 China detailhandelsverkopen jul 9,0%

08:00 Brunel Q2-cijfers

08:00 Curetis Q2-cijfers

08:00 TKH Group Q2-cijfers

08:00 RWE Q2-cijfers

08:00 Duitsland flash BBP Q2 0,4% QoQ

08:00 Duitsland Inflatie CPI jul 0,3% MoM

09:30 Nederland flash BBP Q2

09:30 Duitsland ZEW indicator aug -19,1

11:00 EU flash BBP Q2

En dan nog even dit

Da's veel:

Foxconn's net income took a big hit last quarter. @tculpan shows it was less about Apple than costs https://t.co/0XfdQjvqDo via @bopinion — Bloomberg (@business) 14 augustus 2018

Nooit van gehoord:

Sunny Optical's 24 percent tumble sparks tech stock rout in H.K. https://t.co/GfnGyV1NHJ pic.twitter.com/EhPh7B5prz — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

Er druppelen wat namen door:

Musk says Silver Lake, Goldman advising on taking Tesla private https://t.co/7tryDDZd1j — Reuters Top News (@Reuters) 14 augustus 2018

Nog meer:

Major Tesla owner Fidelity trimmed stake last quarter: SEC filing https://t.co/QK6Zq27UE8 — Reuters Top News (@Reuters) 13 augustus 2018

Iets nieuws:

Nvidia rolls out new chip technology for filmmakers https://t.co/BmI38dqp8U — Reuters Top News (@Reuters) 14 augustus 2018

Make the S&P 500 expensive again:

Asian shares are trading at a record-low valuation to the S&P 500. It's still not time to buy, Bocom says https://t.co/Gm0aYUgVSO pic.twitter.com/8rsuie4zah — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

Nou eh, via een broker?

How emerging-market investors are playing Turkey's crisis https://t.co/xOpkdgBawz pic.twitter.com/KRru87ZUhn — Bloomberg Markets (@markets) 14 augustus 2018

Wat nu weer?

Bitcoin down below $6k -- global crypto market cap now about $190B according to https://t.co/G54hO0Ytt0 @crypto @markets pic.twitter.com/nIOlmQNl3r — Eric Lam (@ericlamTO) 14 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.