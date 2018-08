TA: Sterke dollar reddingsboei AEX

De AEX wist maandag de paniekerige opening van zich af te schudden, met uiteindelijk een verliesje van slechts 0,3%. Beleggers proberen de gevolgen van de economische crisis in Turkije in te schatten, maar zijn nog niet massaal ingestapt.

De sterke dollar (zwakke euro) moet een reddingsboei bieden. Verder test bitcoin de zeer cruciale steun net onder 6.000.

Opgaande trend AEX

De verzwakking in de AEX is nog niet dramatisch, maar het technische plaatje verliest wel kracht. Het momentum loopt eruit. De steun rond 561,57 (gevormd op 10 juli) lijkt onder druk te staan.

Vlak daaronder ligt de oplopende trendlijn (dikke paarse lijntje) onder de koersbodems van de afgelopen maanden. Deze stijgende steunlijn geeft de AEX-trend van dit jaar goed weer. Beleggers en speculanten dienen deze bodemlijn nauwlettend in de gaten te houden.

Ik verwacht dat de AEX vanaf deze steunlijn zal opveren, om alsnog de rally naar 600-609 op te pakken. Bij een doorbraak en slotstand onder dit niveau dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie.



Relatie euro/dollar met de AEX

Van cruciaal belang voor het verloop van aandelen is het gedrag van de euro/dollar. Doorgaans bewegen deze twee grootheden in spiegelbeeld met elkaar. Forse koersdalingen van de euro gaan vaak gepaard, of worden gevolgd door, koersstijgingen van de AEX.



Onderstaand duo-grafiek van de AEX (boven) met de euro/dollar (onder) laat goed zien hoe de koersdaling van de euro (van 1,25 in februari naar 114 nu) werd begeleid door een gestage stijging van de AEX. Op zeer korte termijn gaat deze correlatie minder op, maar trendmatig zie ik wel een zeker verband.

Indien we deze relatie extrapoleren zou de recente technische verzwakking van de euro de winstnemingen in de aandelenbeurs kunnen dempen. Technisch lijkt de dikke stijgingssteunlijn van de AEX dus van groot belang. Bovendien zal elk herstel van de euro stuk lopen op de dalende toppenlijn rond 116.



Euro zakt weg

De EUR/USD koers blijft technisch zwak. Nadat de voormalige steunzone 115,39-116 (bodems van mei t/m juli) is gebroken is er neerwaarts ruimte vrijgekomen richting steun 113,12 (bodem van 5 juli 2017).

De lagere koerstoppen in juli en augustus, lijken de neerwaartse uitbraak te bevestigen. De weerstand ligt op 118,11 (top van 8 juni). Na een doorbraak onder steun 113,12 wordt 111,19 het volgende neerwaartse koersdoel.

Hoofd&Schouder trekt US Dollar index omhoog

De US Dollar Index heeft de weerstandszone 95,15-95,50 gebroken. Nu deze horde is verlaten, verbetert het technische plaatje.

Opwaarts is een hoofd&schouderformatie voltooid, waarmee de US Dollar Index in eerste instantie ruimte tot 99,89 (top van 11 mei 2017) heeft, in tweede instantie tot 103,82 (toppen eind 2016/begin 2017).



Bitcoin test steun

De bitcoinkoers is de afgelopen weken snoeihard gedaald en test nu de steunzone 5.690-5.800. Bij een overtuigende daling eronder gaat het luik naar de kelder open.

Lagere toppen geven nog steeds verkoopdruk aan. Onze Crypto-analiste Madelon Vos zal er binnenkort vast op terugkomen. Zij wees al eerder terecht op de Descending Triangle (horizontale bodems vs lagere toppen).