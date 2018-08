De AEX wist het verlies van vanochtend in de loop van de middag bijna goed te maken. Uiteindelijk rest er een min van 0,3%. Dit is iets beter dan de DAX dat 0,6% daalt. De positieve uitschieter is de CAC die vlak blijft liggen.

De gehele dag bungelen de Spaanse en Italiaanse beurzen boven in het lijstje dalers met een verlies van 0,8%. Deze wisten, in tegenstelling tot de indices van de sterke Eurolanden, niet of nauwelijks te herstellen. Overigens moeten we deze daling ook weer niet overdrijven. Van code rood is nog geen sprake, ook niet voor de zwakke broeders binnen de Eurozone.

De rentes gaan in een brede lijn omhoog, al is er wel een duidelijk verschil waar te nemen tussen de sterke- en zwakke eurolanden. De Italiaanse, Portugese en Spaanse vergoedingen voor tienjaarsleningen stijgen met 5 a 7 basispunten, terwijl die van Nederland met 1 basispuntje oploopt. Toch zal de Spaanse premier waarschijnlijk niet rouwen om een rente van 1,5%.





ING

ING is de flopper binnen de AEX met een verlies van 2,1%. De bank heeft een exposure van €15 miljard aan Turkije en gezien de daling van de Turkse Lira, is er een ruime kans dat er het nodige op zou moeten worden afgeschreven. Martin meldt dat deze blootstelling nog enigszins meevalt.

Dit kan niet voorkomen dat beleggers het aandeel even van de hand doen. Toegegeven, rond het middaguur stond de koers even bijna 5% lager, dus een aanzienlijk deel van het verlies is in de loop van de dag ingelopen. Daarnaast hebben aandeelhouders van ING wel wildere ritjes meegemaakt in hun leven.

Pharming

Bij gebrek aan nieuws en beweging, is het de moeite waard om Pharming (+2,0%) weer eens wat media-aandacht te gunnen. 21 september, de dag waarop bekend wordt gemaakt of het biotechbedrijf toestemming krijgt om het middel Ruconest preventief te mogen toedienen voor prophylaxe in de VS, komt steeds dichterbij.

Een ding wat zeker is, is dat de spanning onder Pharming beleggers gaat oplopen. Misschien geldt dit ook voor de koers van het aandeel, want deze is ondanks de stijging van 14%, een klein beetje achtergebleven op die van Galapagos dit jaar. Overigens kan dit morgen zo weer anders zijn, want winsten kunnen als sneeuw voor de zon verdwijnen bij biotechbedrijven.

Brede markt

De AEX maakt met een minnetje van 0,3% een kleine pas op de plaats. Positieve 'uitschieter' is de Franse beurs die 0,1% daalt.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat met 8,0% omhoog en noteert 13,33 punten.

De Amerikaanse indices blijven dicht bij huis. Negatieve uitschieter is de Dow Jones die 0,3% daalt.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,140 ten opzichte van de dollar.

De rentes op tienjaarsleningen stijgen over een breed front. Uitschieters zijn de Spaanse, Italiaanse en Portugese rentes.

Olie: WTI en Brent weten geen richting te kiezen en noteren vlak.

Waar is de tijd gebleven dat goud nog een veilige haven was. Vandaag gaat er gewoon even 1,3% af.

Het Damrak

De verzekeraars ASR en Aegon liggen met plusjes van 0,2% en 0,3% wel aardig. Het is de vraag of de stijgende rente hier de reden voor is, want de bewegingen zijn zeer gering. Het zegt genoeg over de drukte op het Damrak dat ik cijfers van een half procent of lager noem.

Aalberts (-1,3%) is een naam die we niet vaak noemen, maar zonder schokkende nieuwsberichten is het aandeel in de loop van het jaar gestaag gedaald. YTD staat er een min van 14,3%.

Net als ING (-2,2%) ligt ABN Amro (-1,1%) niet echt lekker vandaag.

Air France-KLM is de bleeder van de dag met een min van 4,1%. Beleggers kunnen een dreigende staking van KLM-piloten niet bepaald waarderen.

Flow Traders (-2,2%) weet niet te profiteren van de stijgende volatiliteit. In het blog van Arend Jan heb ik hier iets meer over geschreven.

Corbion (+1,1%) behoort tot de kopgroep binnen de AMX, maar heeft het verlies van afgelopen week nog lang niet goedgemaakt.

Brunel is gewoon de topper op het Damrak met een winst van 3,3%. Er zijn weinig dagen op de beurs dat een aandeel bovenaan staat met een soortgelijk percentage. Belangrijk nieuws is er echter niet.

Beter Bed (-0,7%) zet op €5,69 wederom een nieuwe low neer dit jaar. Kijken we verder terug dan moeten we helemaal terug naar 3 januari 2005 om deze koers op het bord gezien te hebben. Overigens hebben beleggers in de tussentijd wel gewoon het dividend kunnen incasseren.

Adviezen

ABN Amro: naar €30 van €28,60 - Kepler Chevreux

Koersen op IEXONE

Onderstaand vindt u op IEXONE de koersen van uw favoriete aandelen.







