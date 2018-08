quote: derf63 schreef op 13 aug 2018 om 16:30:

En dat BP een echt slechte investering heeft gedaan met de aankoop van het schalieveld dus dit aandeel hier uiteindelijk dan onder zal gaan leiden?

De toekomstige waarde van BP zal van heel veel dingen afhangen. Maar het klopt dat ik meer waarde zie in de overname van Maersk Oil and Gas door Total dan in de overname van de schalieolie assets van BHP door BP.Een paar dingen waarom ik niet zo enthousiast ben over de waarde van VS schalieolie:de break even kosten stijgen er en liggen nu full cycle op 50-60 dollar per vat (terwijl de break even kosten van deepwater nog steeds dalen en rond of onder de 40 dollar liggen)ik verwacht dat we de komende jaren steeds weer infrastructuur bottlenecks zullen zien voor bv de Permian. Dit jaar is het de olie pijpleiding capaciteit tussen West Texas en Cushing/Houston (olie in West Texas is nu rond de 15 dollar minder waard). Volgend jaar de gas pijpleiding capaciteit (je moet ergens heen met dat gas en flaren mag niet meer). Dan de water disposal capaciteit. Enz.De technologische vooruitgang heeft steeds meer moeite om het te winnen van de toenemende geologische issues. Het zijn de analisten en de managers die verwachten dat de technologische vooruitgang dat blijft winnen. Het zijn de geologen en de ingenieurs in het veld die daar (bv op de fora van AAPG of SPE) een hard hoofd in hebben.Toevallig gisteren de uitstraken van Andy Brown (Shell) in de Financial Times, die neerkwamen op “shale is good; deepwater is better”. Je wilt misschien wat shale in de portfolio - het geeft flexabiliteit voor investeringen - maar niet te veel en niet als je je tegen een te hoge prijs moet inkopen.